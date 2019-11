Después de que se hiciera público una serie de audios en las que se evidencia una presunta manipulación de la declaración de Martín Belaunde Lossio con el fiscal anticorrupción Elmer Chirre, el fiscal José Domingo Pérez descartó la participación de algún miembro del Equipo Especial Lava Jato.

En los audios revelados por el portal Ojo Público, se escucha al fiscal anticorrupción, David Alan Castillo, y con su superior, Elmer Chirre, para que Belaunde Lossio no contradiga en su testimonio la hipótesis del Ministerio Público.

“Es cierto que quien participa no es fiscal del Equipo Especial. El fiscal Germán Juárez no ha participado de los audios”, sostuvo. Agregó que es preocupante que durante la grabación sea mencionado un fiscal que no participó en la diligencia.

“Preocupa porque estamos en fase de decisión, que se pretenda crear pruebas para desprestigiar la investigación y a los fiscales que hacen esa labor. No hay que ser ingenuos cuando se investiga a las organizaciones criminales”, señaló Pérez.

Asimismo, cuestionó la seguridad del sistema penitenciario al permitir el uso de grabadoras. “Existe una falta al régimen penitenciario al permitirle a Martín Belaunde, de ser el caso, tenga un equipo de grabación”, declaró a la prensa.