Chirre sobre Álvarez: "Le corresponderían 155 años" de prisión, pero la ley no lo permite El fiscal anticorrupción Elmer Chirre precisó que debido a que no existen penas acumulativas en la legislación peruana, se ha pedido 35 años de prisión para el ex presidente regional de Ancash.

Chirre destacó que el Poder Judicial haya sentenciado a César Álvarez este martes a 8 años y tres meses de prisión por el delito de colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. (Foto: GEC)