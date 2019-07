Eliane Karp evitó pronunciarse sobre situación de Alejandro Toledo

La ex primera dama Eliane Karp evitó pronunciarse este miércoles sobre la situación de su esposo el expresidente Alejandro Toledo, quien fue detenido ayer en California en el marco del proceso de extradición en su contra por el caso Odebrecht.

"No estoy dando ninguna declaración. Ok, no puedo hacer ninguna declaración muchas gracias", sostuvo Karp en diálogo con "Panorama" en una segunda llamada, puesto que al inicio colgó alegando poco conocimiento del castellano.

[AUDIO] EXCLUSIVO | #Panorama logró comunicarse con Eliane Karp. Al principio, negó ser ella. Luego, aseguró que no habla español. Ante la insistencia señaló (en español) que no iba a declarar sobre su situación legal y la del detenido Alejandro Toledo. @PanoramaPTV ↓↓↓ pic.twitter.com/3fwO5mRmoW — Panorama (@PanoramaPTV) 18 de julio de 2019

Toledo Manrique está requerido por la justicia peruana desde el 9 de febrero del 2017, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex mandatario por presunto tráfico de influencias.

Posteriormente, el Poder Judicial dictó una segunda orden de prisión preventiva contra el expresidente por el presunto delito de lavado de activos, en el marco de las investigaciones por el Caso Ecoteva. En esta segunda orden está incluida su esposa, Eliane Karp.