Este domingo 7 de octubre se llevarán a cabo las elecciones municipales y regionales 2018 . En esta fecha, 8 millones de limeños harán efectivos su voto para elegir al nuevo alcalde de Lima y en esta nota te ayudaremos con la información más importante antes de que la ONPE comparta los resultados oficiales.

En esta nota presentamos el perfil de los 20 candidatos que se encuentran en carrera hacia el sillón municipal. Encontrarás información de Renzo Reggiardo, Daniel Urresti, Jorge Muñoz, Ricardo Belmont, Luis Castañeda Pardo y todos los que componen la lista de candidatos municipales del año 2018. Además hallarás preguntas y respuestas y los resultados del proceso electoral que definirá al nuevo alcalde de Lima.



¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE LIMA?

La extensa lista de candidatos municipales de 2018 ha sido ordenada, siendo resumidos y esquematizados diversos detalles como la biografía, plan de gobierno, propuestas, ingresos e historial político y laboral de los postulantes a la alcaldía de Lima.

Según la web Voto Informado, estos son los 20 candidatos a la alcaldía de Lima, por orden alfabético:



1. Alberto Beingolea Delgado

2. Ricardo Belmont Cassinelli

3. Esther Capuñay Quispe

4. Luis Castañeda Pardo

5. Diethell Columbus Murata

6. Enrique Cornejo Ramírez

7. Carlos Fernández Chacón

8. Julio Gagó Pérez

9. Roberto Gómez Baca

10. Gustavo Guerra García

11. Humberto Lay Sun

12. Jorge Muñoz Wells

13. Enrique Ocrospoma Pella

14. Renzo Reggiardo Barreto

15. Jaime Salinas López-Torres

16. Pablo Jacinto Silva Rojas

17. Daniel Urresti Elera

18. Manuel Velarde Dellepiane

19. Jorge Villacorta Carranza

20. Juan Carlos Zurek Pardo-Figueroa

1. ¿Quién es Alberto Beingolea?



Alberto Ismael Beingolea Delgado. Abogado y periodista deportivo. Nació en Lima el 19 de noviembre de 1964. Tras 33 años como periodista deportivo, fue elegido en 2011 al Congreso de la República con el Partido Popular Cristiano (PPC). En 2018 postula a la alcaldía de Lima por ese mismo partido.



Perfil

- Partido político: PPC

- Edad: 53 años

- Experiencia laboral:

VERDE VISION PRODUCCIONES S.A. (Periodista, de 2007 a la actualidad), PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU (Catedrático, de 2008 a la actualidad), UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN (Decano de derecho, 2016-2017), CONGRESO DE LA REPÚBLICA (Congresista, 2011-2016).

- Formación académica: Licenciado en derecho por la PUCP con maestría en Derecho Penal en la misma universidad.

- Ingresos: Percibe S/502.856 de sueldo al año y tiene una casa valorizada en S/336.440,82.

Plan de gobierno completo de Alberto Beingolea

Redes Sociales de Alberto Beingolea:

Facebook

Instagram

Twitter

2. ¿Quién es Ricardo Belmont Cassinelli?



Ricardo Pablo Belmont Cassinelli. Periodista y conductor de televisión. Nació el 29 de agosto de 1945 en Lima. Fue alcalde de Lima durante los años 1990 a 1995 y fue elegido congresista de la República de 2009 a 2011. En 2018 postula nuevamente a la alcaldía limeña por el partido "Perú Libertario" de Vladimir Cerrón, ex presidente regional de Junín.

Perfil

- Partido político: Perú Libertario.

- Edad: 73 años.

- Experiencia laboral: RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. (Conductor de televisión, 2011-2016)

- Formación académica: Egresado de administración de empresas en la Universidad de Lima.

- Ingresos: Registra S/579.600 por "otros ingresos anuales".

Plan de gobierno completo de Ricardo Belmont

Redes sociales de Ricardo Belmont

Facebook

Instagram

Twitter

3. ¿Quién es Esther Capuñay Quispe?



Esther Yovana Capuñay Quispe. Nació en Lima el 13 de noviembre de 1973. Formada como administradora de empresas, es parte de Corporación Universal, grupo de medios de comunicación propiedad de su familia. Fue elegida congresista por Solidaridad Nacional para el periodo 2011-2016. En 2016 renuncia a dicho partido y en estas elecciones postula a la alcaldía con el partido Unión por el Perú.



Perfil

- Partido político: Unión por el Perú.

- Edad: 44 años.

- Experiencia laboral: CORPORACION UNIVERSAL SAC (Administradora, 2016-2018)

- Formación académica: Licenciada en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Alas Peruanas. Con estudios concluidos en el programa de empresarios de la Universidad del Pacífico.

- Ingresos: Registra una remuneración bruta anual en el sector privado de S/170.160 y otros ingresos en el sector privado por S/310.160. Consignó la propiedad de dos departamentos: uno valuado en S/473.440 y otro por S/330.862.

Plan de gobierno completo de Esther Capuñay

Redes Sociales de Esther Capuñay

​Facebook

Instagram

Twitter

4. ¿Quién es Luis Castañeda Pardo?



Luis Castañeda Pardo. Licenciado en Administración de Empresas. Nació en Lima el 9 de noviembre de 1985. Se ha desempeñado como regidor de la Municipalidad de Lima desde 2011 por el partido Solidaridad Nacional, fundado por su padre Luis Castañeda Lossio. En 2018 postula a la alcaldía metropolitana por el mismo grupo político.



Perfil

- Partido político: Solidaridad Nacional

- Edad: 32 años.

- Experiencia laboral: CENTRO DE TRABAJOCONECTA RETAIL S.A. (Gerente, 2015-2018), TOTAL ARTEFACTOS S.A. (Jefe-gerente, 2014-2015), INFLIGHT MEDIA S.A.C (Gerente general, 2013), TELEFONICA MOVILES (Analista, 2009-2012), TELEFONICA DEL PERU (Analista, 2009).

- Formación académica: licenciado en Administración y finanzas por la UPC.

- Ingresos: Registra un ingreso anual de S/12.416. También un departamento valuado en S/119.807 y dos estacionamientos por el monto de S/11.814,69 cada uno.

Plan de gobierno completo de Luis Castañeda Pardo

Redes sociales de Luis Castañeda Pardo

Facebook

Twitter

5. ¿Quién es Diethell Columbus Murata?



Diethell Columbus Murata. Nació en Lima el 19 de marzo de 1981. Es abogado de profesión, con estudios en solución de conflictos. Ha sido asesor en el Congreso (2017 y 2018) y ocupó cargos de administrativos en las municipalidades de Pueblo Libre, San Isidro y Jesús María. Tuvo un paso por el Partido Popular Cristiano PPC, al que renunció en 2013 y en los últimos años también ha sido analista político. Es el candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima.



Perfil

- Partido político: Fuerza Popular.

- Edad: 37 años.

- Experiencia laboral: CONGRESO DE LA REPÚBLICA (Asesor, 2017-2018), MUNICIPALIDAD JESÚS MARÍA (Asesor, secretario general y gerente municipal, 2015-2017), MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (Gerente municipal, secretario general y asesor, 2012-2014), MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE (Gerente legal, procurador y secretario general, 2007-2012).

- Formación académica: Licenciado en derecho de la Universidad Federico Villarreal, con especialización en Solución de conflictos en la USMP.

- Ingresos: Registra una remuneración bruta anual de S/165.698 dividida entre el sector público (S/112.000) y privado (S/53.698). Además tiene una renta bruta anual por ejercicio individual de S/58.270. Eso quiere decir que recibe un total de S/223.968 al año. Además ha declarado tener un terreno (de S/20.000), un departamento (S/80.000) y un estacionamiento (s/50.000). Finalmente, ha declarado una camioneta valuada en S/62.980 y un auto, de S/35.400.

Plan de gobierno completo de Diethell Columbus

Redes Sociales de Diethell Columbus

Facebook

Instagram

Twitter

6. ¿Quién es Enrique Cornejo Ramírez?



Enrique Javier Cornejo Ramírez. Economista y político peruano. Nació en Lima el 2 de junio de 1956. Fue militante del APRA y ejerció como Ministro de Vivienda y de Transportes durante el segundo gobierno de Alan García. En 2014 postula por primera vez a la alcaldía de Lima pero obtiene el segundo lugar al ser derrotado por Luis Castañeda Lossio. En 2018, postula por segunda vez a sillón metropolitano de Lima con el Partido Democracia Directa.



Perfil

- Partido político: Democracia Directa.

- Edad: 62 años.

- Experiencia laboral: UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR (Rector, de 2016 hasta la actualidad), UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Profesor principal, 2005, 2018), SOLUCIONES, CONSULTORES INTERNACIONALES SAC (Consultor, 2011-2018), UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES (Profesor, 2011-2016), MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (Ministro de Estado, 2008-2011).

- Formación académica: Licenciado en Economía de la Universidad de Lima con doctorado en Administración en la Universidad Nacional Federico Villarreal.

- Ingresos: Anualmente recibe S/45.774 del sector público y S/71.343 del privado. Además ha señalado que tiene una remuneración bruta anual por ejercicio individual de S/260.377. Declaró también tres departamentos valuados en S/148.814, S/382.832 y S/71.419. Señala tener dos camionetas, una valuada en S/79.592 y otra en S/32.175.

Plan de gobierno completo de Enrique Cornejo

Redes Sociales de Enrique Cornejo

Facebook

Instagram

Twitter

7. ¿Quién es Carlos Fernández Chacón?



Carlos Enrique Fernández Chacón. Nació en Lima el 11 de julio de 1942. Tiene primaria completa y no concluyó su formación como técnico automotor. En el pasado fue trabajador de General Motors Perú, pero no consignó experiencia laboral en el JNE. Entre 1980 y 1985 fue diputado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue miembro de la Asamblea Constituyente entre 1979 y 1980 y presidente del Partido Socialista de los Trabajadores de 1973 a 1998.



Perfil

- Partido político: Frente Amplio.

- Edad: 76 años.

- Experiencia laboral: No consigna.

- Formación académica: Consigna estudios técnicos no finalizados en el Instituto EE.UU.

- Ingresos: No consigna ingresos en el JNE. Sí señala tener una casa, aunque no señala el valor.

Plan de gobierno completo de Carlos Fernández Chacón

Redes Sociales de Carlos Fernández Chacón

Facebook

Instagram

Twitter



8. ¿Quién es Julio Gagó Pérez?



Julio César Gagó Pérez. Nació en Lima el 6 de enero de 1961. Es abogado y su familia es propietaria de la empresa JAAM SA, donde ha sido gerente y asesor. Estuvo afiliado al partido Justicia Nacional en entre 2004 y 2005, pasando luego a las filas de la agrupación fujimorista Sí Cumple, renunciando en 2008. Fue elegido congresista por Fuerza Popular para el periodo 2011-2016 y actualmente postula con el partido Avanza país.



Perfil

- Partido político: Avanza País.

- Edad: 57 años.

- Experiencia laboral: CONGRESO DE LA REPUBLICA (Congresista, 2011-2016), MAQUINARIAS JAAM S.A (Gerente, abogado y asesor, de 2016 hasta la actualidad).

- Formación académica: Licenciado en Derecho por la PUCP.

- Ingresos: En el sector privado, consignó que recibe una remuneración bruta anual de S/399.522 y otros ingresos anuales por S/2.097.527. Es propietario de un edificio (valuado en S/3.275.361,16), cuatro casas (S/1.618.775,90 en total), doce locales comerciales (S/756.185,51), un stand (S/80.169,60) y cuatro terrenos (S/318.635,12). También consignó una camioneta (S/120.000) y un auto (S/60.000).

Plan de gobierno completo de Julio Gagó

Redes Sociales de Julio Gagó

Facebook

Instagram

Twitter



9. ¿Quién es Roberto Gómez Baca?



Roberto Hipólito Gómez Baca. Nació en Lima el 29 de noviembre de 1970. Abogado de profesión, fue regidor distrital en Surco entre 2003 y 2010 por Somos Perú. Fue elegido alcalde del mismo distrito en dos periodos consecutivos, comprendidos entre 2011 y 2018. En 2017 renuncia a Somos Perú y actualmente postula a la alcaldía de Lima con Vamos Perú.



Perfil

- Partido político: Vamos Perú.

- Edad: 47 años.

- Experiencia laboral: MUNICIPALIDAD DE SURCO (Alcalde, 2011-2018).

- Formación académica: Licenciado en Derecho por la PUCP.

- Ingresos: Recibe S/96.000 como renta anual por ejercicio individual en el sector privado y S/105.636 por otros ingresos. Anualmente recibe S/110.000 en el sector público. Consigna tres inmuebles valuados en S/374.000, S/59.444 y S/188.000, así como una camioneta (S/183.026) y un auto (S/50.000).

Plan de gobierno completo de Roberto Gómez Baca

Redes Sociales de Roberto Gómez Baca

Facebook

Instagram

Twitter

10. ¿Quién es Gustavo Guerra García?



Gustavo Guerra García Picasso. Nació el 6 de mayo de 1966. Es economista de formación con estudios en políticas públicas y trabaja como consultor DEE Consultores. Anteriormente fue presidente del Fondo Metropolitano de Inversiones. Ha sido presidente del partido Fuerza Social y hoy postula a la alcaldía de Lima con Juntos por el Perú, al que está afiliado desde 2017, año en el que fue creado.



Perfil

- Partido político: Juntos por el Perú.

- Edad: 52 años.

- Experiencia laboral: CONSULTORES PARA DECISIONES ESTRATÉGICAS - DEE SAC. (Consultor/economista, de 2015 hatsa la actualidad), INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA (Presidente de directorio, 2013-2014), FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET (Vicepresidente, 2012), CONSULTORES PARA DECISIONES ESTRATEGICAS (Gerente, 2004-2011).

- Formación académica: Terminó estudios de Economía en la PUCP e hizo una maestría en políticas públicas en Georgetown University.

- Ingresos: Declaró que recibe S/80.000 del sector público y S/173.023 en diversas actividades del sector privado.

Plan de gobierno completo de Gustavo Guerra García

Redes Sociales de Gustavo Guerra García

Facebook

Instagram

Twitter

11. ¿Quién es Humberto Lay Sun?



Humberto Lay Sun. Arquitecto, pastor y político peruano. Nació en Lima el 25 de septiembre de 1934. Desde 1987 a 2005, desempeñó el cargo de pastor de la "Iglesia Alianza Cristiana y Misionera". En 2001 entra en política, invitado por Valentín Paniagua para integrar el "Grupo de Iniciativa Nacional Anticorrupción" y luego, en 2001, pasa a ser miembro de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. En 2016 postula a la presidencia de la República y ha postulado en dos ocasiones, en 2006 y 2011, a la alcaldía de Lima. En 2018, intenta por tercera vez llegar al sillón metropolitano de la capital.



Perfil

- Partido político: Restauración Nacional.

- Edad: 84 años.

- Experiencia laboral: ASOC. IGLESIA BÍBLICA EMMANUEL (Asesor eclesiástico, desde 2005 hasta la actualidad)

- Formación académica: Licenciado en arquitectura por la UNI.

- Ingresos: Señala recibir S/72.000 al año. Declaró un departamento y cochera por un monto total de S/209550. También tiene un auto valuado en S/60.000.

Plan de gobierno completo de Humberto Lay Sun

Redes Sociales de Humberto Lay Sun

Facebook

Instagram

Twitter

12. ¿Quién es Jorge Muñoz Wells?



Jorge Vicente Martín Muñoz Wells. Abogado y político peruano. Nació en Lima el 13 de abril de 1962. En 2010 es elegido alcalde de Miraflores y logra la reelección en 2014 por el partido Somos Perú. En 2018 postula a la alcaldía de Lima por el partido Acción Popular (AP).



Perfil

- Partido político: Acción Popular.

- Edad: 56 años.

- Experiencia laboral: ESTUDIO MUÑOZ, RAMÍREZ, PEREZ-TAIMAN & OLAYA (Socio, 1999-2010), MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES (Alcalde, de 2011 hasta la actualidad).

- Formación académica: Licenciado en derecho por la PUCP, con una maestría en planificación territorial y gestión en la Universidad de Barcelona.

- Ingresos: Recibe S/93.600 como remuneración bruta anual en el sector público.

Plan de gobierno completo de Jorge Muñoz

Redes Sociales de Jorge Muñoz

Facebook

Twitter



13. ¿Quién es Enrique Ocrospoma Pella?



Luis Enrique Ocrospoma Pella. Nació en Lima el 17 de agosto de 1968. Es abogado y uno de los socios del estudio Ocrospoma Pella & Abogados. Fue parte del Partido Popular Cristiano (PPC) hasta 2006 y posteriormente de la alianza entre Solidaridad Nacional y Unión por el Perú, a la que renunció en 2009. Ha sido alcalde en dos periodos consecutivos entre 2007 y 2014 con la alianza Unidad Nacional y hoy postula a la alcaldía de Lima con Perú Nación.



Perfil

- Partido político: Perú Nación.

- Edad: 50 años.

- Experiencia laboral: ESTUDIO OCROSPOMA PELLA & ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL R.L. (Abogado, socio y administrador, desde 2004 hasta la actualidad).

- Formación académica: Titulado en derecho y ciencias políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Con una maestría en derecho penal con mención en ciencias penales en la UNMSM.

- Ingresos: Recibe S/136.200 como renta anual por ejercicio individual en el sector privado y S/681.072 por otros ingresos. Declaró un inmueble de S/650.000 en sociedad conyugal.

Plan de gobierno completo de Enrique Ocrospoma

Redes Sociales de Enrique Ocrospoma

Facebook

Instagram

Twitter

14. ¿Quién es Renzo Reggiardo Barreto?



Renzo Andrés Reggiardo Barreto. Empresario y político peruano. Nació en Lima, el 1 de julio de 1972. Fue elegido congresista de la República en 2006 por el partido Alianza por el Futuro y en 2011 por Solidaridad Nacional. En 2018 postula a la alcaldía de Lima por Patria Segura.



Perfil

- Partido político: Patria Segura.

- Edad: 46 años.

- Experiencia laboral: CONGRESO DE LA REPUBLICA (Congresista, 2011-2016)

- Formación académica: Estudios no concluidos en Ciencias de la Comunicación y Derecho en la USMP

- Ingresos: Registyrta ingresos en el sector privado por S/1.040.698 anuales. Tiene dos casas valorizadas en S/460.000 y S/87.082. Además declaró tener un auto valuado en S/5.000.

Plan de gobierno completo de Renzo Reggiardo

Redes Sociales de Renzo Reggiardo

Facebook

Twitter

15. ¿Quién es Jaime Salinas López-Torres?



Jaime Eduardo Salinas López Torres. Nació en Lima el 8 de marzo de 1963. Es economista y administrador. Fue elegido regidor metropolitano por Perú Patria segura desde 2014 hasta el presente y fue regidor provincial previamente con el Partido Popular Cristiano. Entre 2015 y 2018 fue presidente de la agrupación Frente Metropolitano. En las actuales elecciones municipales de Lima postula con Alianza Para el Progreso.



Perfil

- Partido político: Alianza Para el Progreso.

- Edad: 55 años.

- Experiencia laboral: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (Regidor Metropolitano, 2014-2018).

- Formación académica: Titulado en el programa de economía de la Universidad de Maryland (EE.UU.), con un MBA en la misma casa de estudios.

- Ingresos: Anualmente recibe una remuneración de S/47.364 del sector público y S/59.400 del privado. Registró ante el JNE que tiene dos departamentos (de S/247.168,21 y S/186.882,93). También declaró tres estacionamientos valorizados respectivamente en S/21.325,78, S/20.503,28 y S/7.538,55.

Plan de gobierno completo de Jaime Salinas

Redes Sociales de Jaime Salinas

​Facebook

Twitter



16. ¿Quién es Pablo Jacinto Silva Rojas?



Pablo Jacinto Silva Rojas. Nació en Casma (Áncash) el 17 de agosto de 1959. Indicó al JNE que desde 1984 trabaja como vendedor independiente y su formación académica es de primaria y secundaria completas.



Perfil

- Partido político: Frente Popular Agrícola FIA del Perú.

- Edad: 59 años.

- Experiencia laboral: Vendedor independiente (desde 1984 hasta la actualidad).

- Formación académica: Señaló que tiene secundaria completa.

- Ingresos: Declaró que recibe S/12.000 al año y tiene una casa valuada en S/261.760.

Plan de gobierno completo de Pablo Silva

Redes Sociales de Pablo Silva

17. ¿Quién es Daniel Urresti Elera?



Daniel Belizario Urresti Elera. Militar y político peruano. Nació el 25 de agosto de 1956 en Huancabamba, Piura. Fue ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala y candidato a la presidencia de la República en 2016 por el Partido Nacionalista. En 2018 postula a la alcaldía de Lima por "Podemos Perú", que lidera el empresario y ex congresista José Luna Gálvez.



Perfil

- Partido político: Podemos por el Progreso del Perú.

- Edad: 62 años.

- Experiencia laboral: EJERCITO DEL PERU (Oficial del ejército peruano, 1978-2011.

- Formación académica: Estudios en ciencias militares en la Escuela Militar de Chorrillos y una maestría en ingeniería electrónica con mención en telemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal.

- Ingresos: Registra que recibe S/97.200 del sector público al año y S/48.686 del privado. Señala que tiene una casa, una camioneta y un auto.

Plan de gobierno completo de Daniel Urresti

Redes Sociales de Daniel Urresti

Facebook

Instagram

Twitter



18. ¿Quién es Manuel Velarde Dellepiane?



Manuel Fernando Jorge Carlos Velarde Dellepiane. Abogado y político peruano. Nació en Lima el 07 de octubre de 1968. Fue elegido alcalde de San Isidro en 2014 siendo miembro del PPC, partido al que renunció en 2017. En 2018 postula a la alcaldía limeña con el partido "Siempre Unidos" del ex burgomaestre de Los Olivos Felipe Castillo.



Perfil

- Partido político: Siempre Unidos.

- Edad: 49 años.

- Experiencia laboral: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (Alcalde, 2015-2018), CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO (Asociado, 2011-2018), LAZO DE ROMAÑA ABOGADOS SOC. CIVIL DE R. L. (Socio, 2014-2017), INMOBILIARIA SEGOR S.A. (Director, 2015-2016), UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES (Docente e investigador, 2010-2016).

- Formación académica: Titulado en derecho por la PUCP con maestría en derecho en el King's College de Londres.

- Ingresos: Recibe S/78.000 del sector público. Tiene una camioneta de S/40.000 y un automóvil de S/.160.000.

Plan de gobierno completo de Manuel Velarde

Redes Sociales de Manuel Velarde

Facebook

​Twitter

19. ¿Quién es Jorge Villacorta Carranza?



Jorge Luis Villacorta Carranza. Nació en Lima el 15 de febrero de 1955. Es economista y actualmente es director ejecutivo de Fondo Empleo. Entre 2009 y 2011 fue secretario nacional de organización de Perú Posible, partido al que renunció en 2013. Actualmente postula a la alcaldía de Lima con Peruanos por el Kambio, donde es secretario nacional de organización desde 2015.



Perfil

- Partido político: Peruanos Por el Kambio.

- Edad: 63 años.

- Experiencia laboral: FONDO EMPLEO (Director ejecutivo, 2018).

- Formación académica: Estudios en ciencias económicas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

- Ingresos: No ha consignado ingresos. Afirma tener un departamento valuado en S/116.598,36 y una camioneta de S/67.000.

Plan de gobierno completo de Jorge Villacorta

Redes Sociales de Jorge Villacorta

Facebook

Twitter

20. ¿Quién es Juan Carlos Zurek Pardo-Figueroa?



Juan Carlos Martín Zurek Pardo Figueroa. Nació el 14 de noviembre de 1965 en Lima. Es administrador con estudios en gestión municipal. Ha sido alcalde de La Molina en dos periodos seguidos desde 2011 hasta la actualidad con Somos Perú. En las actuales elecciones municipales de Lima postula con el mismo partido, en el que actualmente es secretario general.



Perfil

- Partido político: Somos Perú.

- Edad: 52 años.

- Experiencia laboral: MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA (Alcalde, 2011-2018).

- Formación académica: Estudios concluidos en administración de empresas en USIL, con un diplomado en administración municipal en ESAN.

- Ingresos: Percibe S/93.600 al año del sector público. En el sector privado suma ingresos por S/225.645. Registra dos automóviles de S/65.000 y S/40.500, respectivamente.

Plan de gobierno completo de Juan Carlos Zurek

Redes Sociales de Juan Carlos Zurek

Facebook

Twitter

Instagram

¿DÓNDE ME TOCA VOTAR?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuenta con una herramienta que permite al elector conocer su local de votación para los próximos comicios.



El proceso puede llevarse a cabo desde el sitio web de la ONPE o ingresando directamente a este enlace. El usuario únicamente deberá ingresar su número de DNI y el sistema le mostrará el local al que debe acudir y la mesa de sufragio que le corresponde.



Cabe recordar que anteriormente se permitía a los usuarios elegir su local de votación, a fin de facilitar su desplazamiento en el día de las elecciones. Esta opción era particularmente útil para quienes vivían en distritos grandes como San Juan de Lurigancho o San Martín de Porres y debían desplazarse al otro extremo de la zona para poder votar.



¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO VOTAR?

En el Perú el voto es obligatorio y quienes no participen de las elecciones municipales de 2018 deberán pagar una multa escalonada que se corresponde al “nivel de pobreza” de los distritos, según informó la ONPE.



En los distritos considerados “no pobres” la multa asciende a S/83, en un distrito “pobre no extremo” S/41.50 y en un distrito “pobre extremo” S/20.75.



Los miembros de mesa que no asistan a ejercer su deber, ya sean titulares o suplentes, recibirán una multa de /207.50.



¿CUÁNDO ASUMIRÁ FUNCIONES EL NUEVO ALCALDE DE LIMA Y HASTA CUÁNDO DURARÁ SU MANDATO?

El nuevo alcalde de Lima siempre asume el cargo el primer día del año siguiente al de la celebración de los comicios; es decir, que el ganador de las elecciones municipales iniciará su trabajo oficialmente el 1 de enero de 2019. El mandato del burgomaestre se extenderá por cuatro años y finalizará el 31 de diciembre de 2022.