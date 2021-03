¿Qué se le viene a la mente si se le consulta por los aspectos positivos de los candidatos a la presidencia de la República? En la encuesta de Datum (marzo II), se les planteó esta consulta a los peruanos. ¿Cuál fue el resultado?

Los encuestados reconocen algunos aspectos favorables como “tiene buenas propuestas”, para el caso de Yonhy Lescano (16%) y Verónika Mendoza (8%); “es un empresario exitoso”, cuando se refieren a Rafael López Aliaga (9%); “ordenó Gamarra”, cuando se consulta por George Forsyth (12%); y “es una buena madre, mujer y persona”, “tiene el respaldo de su padre” y “tiene experiencia en política” son las características consideradas por los peruanos para Keiko Fujimori (4% en cada caso).

Sin embargo, la mayoría de los participantes en la encuesta optaron por responder “no se” o consideraron que los candidatos no tienen aspectos positivos. Por ejemplo, el 49% de peruanos indicó que Keiko Fujimori no tiene ningún aspecto positivo; y un 63% refirió que no sabe cuáles son los puntos a favor de Rafael López Aliaga.

Ficha Técnica:

Encuestadora: Datum Internacional S.A.

N.° de registro: 0002-REE / JNE

Financiamiento: Empresa Editora El Comercio

Objetivo del estudio: Conocer la intención voto presidencial y congresal, de cara a las elecciones generales 2021.

Grupo objetivo: Hombres y mujeres, de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural.

Ámbito: Nivel nacional.

Tamaño de la población: 22′109,412 electores residentes en el país (Población electoral ECE 2020).

Tamaño de la muestra: 1,201 encuestas efectivas.

Margen de error: +/- 2.8%

Nivel de confianza: 95%

Representatividad: 98%

Técnica: Encuestas presenciales en el hogar

Tipo de muestreo: El diseño muestral utilizado es de tipo probabilístico, poliétapico, estratificado, aproporcional al tamaño poblacional -total de electores- en cada estrato. Cada estrato está definido por la variable “región”. Dentro de cada región se dividió de manera proporcional a la población electoral de cada departamento. Asimismo, la muestra asignada en el interior de cada departamento es distribuida proporcionalmente a los dominios: zona (urbana y rural), sexo, edad y nivel socioeconómico. Para la selección del entrevistado se procede con:

• Sorteo aleatorio de mapas (UPM), lo que nos define la zona de trabajo.

• Selección de viviendas (USM), de manera sistemática.

• Elección del entrevistado (UTM), aleatorio en la vivienda.

Puntos de muestreo: Nacional urbano y rural (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali).

Fecha de campo: 18 al 21 de marzo de 2021.

Publicación: 23 de marzo de 2021.

