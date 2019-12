El próximo domingo 26 de enero se realizará las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, en la que ciudadanos de todo el país deberán elegir a los integrantes del nuevo Parlamento que completará el periodo legislativo que actualmente lidera la Comisión Permanente.

Con el propósito de que este acto se desarrolle de la mejor manera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrolla una serie de capacitaciones a nivel nacional.

Teniendo en cuenta que falta poco para el proceso electoral, sabes ¿cómo votar correctamente?, ¿dónde te toca sufragar? y ¿si eres miembro de mesa? Si aún desconoces las respuestas a esas interrogantes y otras más, no te preocupes que te detallamos todo a continuación para que no esperes empaparte del tema a última hora.

¿CUÁNTOS PERUANOS VOTARÁN EN ENERO DE 2020?

Según la ONPE, existen 24 millones 799 mil 384 peruanos habilitados; de los cuales, 23 millones 825 mil 154 se encuentran en el territorio nacional y 974 mil 230 están en el extranjero.

Es importante señalar que el padrón electoral para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, nuevamente contempla a los jóvenes que cumplan la mayoría de edad hasta el mismo día del proceso electoral.

Esta es una situación que se repite de los procesos electorales pasados, por lo que dichos jóvenes deberán informarse y prepararse para su primera experiencia electoral.

La ONPE aplicará el Sistema de Voto Electrónico Presencial en 39 distritos del país durante las Elecciones Congresales Extraordinarias. (Foto: Andina)

¿QUÉ ELEGIRÁN?

El próximo 26 de enero de 2020, los ciudadanos peruanos, residentes en el país o extranjero, elegirán a 130 congresistas y de acuerdo con el tamaño de la población de cada departamento tendrá una cantidad determinada de representantes.

Los votantes de Lima y del extranjero elegirán a 36 parlamentarios, Piura 7, La Libertad 7, Cajamarca 6, Arequipa 6, Puno 5, Lambayeque 5, Junín 5, Cusco 5, Áncash 5, San Martin 4, Loreto 4, Lima Provincias 4, Ica 4, Callao 4, Huánuco 3, Ayacucho 3, Ucayali 2, Tumbes 2, Tacna 2, Pasco 2, Moquegua 2, Huancavelica 2, Apurímac 2, Amazonas 2 y Madre de Dios 1.

¿CÓMO SABER SI FUE ELEGIDO MIEMBRO DE MESA?

Para que una persona sepa si fue elegido miembro de mesa, le comentamos que la ONPE realizará el sorteo respectivo el próximo 11 diciembre. A partir de esta fecha, habrá tres días hábiles para las respectivas tachas y luego publicar la lista definitiva.

Toda la información sobre quiénes serán los nuevos miembros de mesa se publicará en la web oficial de la ONPE y en las 60 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) que se encuentran en todo el país.

LOCAL DE VOTACIÓN: ¿DÓNDE VOTO? ¿PUEDO ELEGIRLO?

Respecto a los locales de votación, por cuestiones de tiempo no se habilitará la opción de cambiarlos, tal como se estuvo realizando en los procesos electorales anteriores.

“Una de las primeras funciones de la ONPE es la verificación de los locales de votación, que inicia desde la publicación de la lista final de los miembros de mesa. En principio sería el mismo [local de votación], pero esa información está por confirmarse”, refirió Pilar Biggio, gerente de Información y Educación Electoral de la ONPE.

VOTO ELECTRÓNICO

La ONPE aplicará el Sistema de Voto Electrónico Presencial en 39 distritos del país durante las Elecciones Congresales Extraordinarias. Las jurisdicciones en las que se aplicará están ubicadas en Lima Metropolitana (21), la Provincia Constitucional del Callao (2), Apurímac (3), Ayacucho (2), Cusco (1), Huancavelica (3), Huánuco (3), Lima Provincias (1), Tacna (1) y Ucayali (2).

Será 1´768.530 electores quienes harán uso de este moderno sistema de votación para elegir congresistas, para quienes se instalarán más de 5.000 mesas de sufragio en más de 200 locales.

En Lima Metropolitana, los distritos participantes son: Chaclacayo, Cieneguilla, Santa Anita, Miraflores, San Borja, San Luis, Surquillo, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Isidro, Barranco, La Molina, Santiago de Surco, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar. En el Callao: La Punta y Mi Perú; mientras que en Apurímac: El Porvenir, Los Chankas y Rocchacc, todos ubicados en la provincia de Chincheros.

En Ayacucho, los distritos Chaca y Pucacolpa (Huanta); en Cusco, Villa Kintiarina (La Convención); en Huancavelica, Pichos, Roble y Santiago de Tucuma (Tayacaja); y en Huánuco, Castillo Grande, Pucayacu y Santo Domingo de Anda (Leoncio Prado). Asimismo, en Cañete, el distrito de Pacarán; en Tacna, La Yarada-Los Palos; y en Ucayali, Alexander Von Humboldt y Neshuya.

El voto electrónico se realizará en 39 distritos. (Foto: Andina)

MULTA ELECTORALES PENDIENTES

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó una página web para que los ciudadanos puedan consultar si tienen multas pendientes por no haber sufragado o ejercido el cargo de miembro de mesa en los últimos procesos electorales.

Para averiguar si tiene alguna deuda pendiente puede ingresar a www.jne.gob.pe, ir a las pestañas de la parte superior donde está Servicios al ciudadano, desplegar la fecha e ingresar a multas electorales. También puede entrar directamente a https://multas.jne.gob.pe/login. Una vez dentro, escriba el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), el código mostrado en la pantalla y pulsar en la barra Consultar.

¿QUÉ PASA SI NO VOTO O NO CUMPLO COMO MIEMBRO DE MESA?

Cabe precisar que, el voto es obligatorio para todos los(as) ciudadanos(as) peruanos(as) a partir de los 18 años. Para los mayores de 70 años, el sufragio es facultativo.

ELECTOR OMISO

Los ciudadanos que no acudan a votar este 26 de enero de 2020 en las Elecciones Congresales Extraordinarias pagarán una multa que va desde los S/21 a S/84, de acuerdo con la clasificación por localidad y nivel de pobreza.

Es decir, la multa de 84 soles será para los omisos al sufragio en las circunscripciones consideradas como no pobres; para los pobres no extremos, será 42 soles; mientras que los electores de distritos de pobreza pagarán 21 soles.

MIEMBRO DE MESA OMISO

Si una persona fue sorteada como miembro de mesa (titular o suplente), es su deber asistir para ejercer esta función. De no hacerlo, pagará una multa por omiso a la instalación de mesa de 210 soles.

El mismo monto se aplicará también a los electores que se nieguen a integrar las mesas de sufragio en reemplazo de los miembros de mesa ausentes.

MIEMBRO DE MESA Y ELECTOR OMISO

Si un miembro de mesa, titular o suplente, no acude a cumplir su deber cívico y tampoco vota en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, se le impondrá tanto la multa de 210 soles como la que le corresponde en función a la clasificación del lugar donde reside.

El JNE precisó que la tabla de multas para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 se actualiza sobre las bases de una clasificación por localidad y nivel de pobreza elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y conforme a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Los ciudadanos que no cancelen las multas estarán impedidos de efectuar trámites administrativos, conforme lo estipula la Ley 28859, como no poder inscribir cualquier acto relacionado con su estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.), no poder intervenir en procesos judiciales o administrativos, no poder realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, no poder ser nombrado funcionario público, no poder inscribirte en cualquier programa social y/o obtener brevete.

Si no cumple con su deber de sufragar tendrá que pagar una multa. (Foto: Andina)

CÓMO VOTAR

En primer lugar, debe averiguar dónde es su local de votación, una vez ahí ubique su mesa de sufragio, luego acérquese a la puerta del aula donde debe sufragar y en la parte exterior del salón habrá una relación de electores en el que deberá situar su nombre y número de orden.

Cuando le toque el turno de votar, diríjase a la mesa de votación portando su DNI. Al llegar, entregue su documento a los miembros de mesa, quienes le entregarán la cédula de sufragio, que deberá tener el nombre de las organizaciones política, sus símbolos, seguidos de dos recuadros en blanco para el voto preferencial. Tras ello debe acudir a la cabina secreta a emitir su voto.

Para que su voto sea considerado válido en estas Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, tiene que elegir una sola organización política y marcar dentro del recuadro con una cruz o aspa. La intersección de ambas líneas deberá estar dentro del cuadro. Su voto queda anulado si marca por dos organizaciones.

Si en caso desea hacer uso del voto preferencial, escriba dentro del recuadro el número de su candidato, si quiere puede usar los dos espacios asignados. Luego de ello, regrese a la mesa de votación con la cédula doblada y deposite en el ánfora. Finalmente, los miembros de mesa le devolverán su DNI con el holograma respectivo, igual percátese de que esté en su documento y retírese.

CÉDULA ELECTORAL

La ONPE presentó el diseño de la cédula de sufragio que se utilizará en las próximas elecciones al Congreso programadas para el 26 de enero de 2020.

Un total de 562 listas, con 3.065 candidatos, solicitaron su inscripción ante los 26 Jurados Electorales Especiales (JEE) habilitados en todo el país.

VOTO INFORMADO

El JNE presentó una remodelada plataforma Voto Informado que permitirá a cualquier ciudadano conocer no solo a los candidatos por quienes tendrán que votar a finales del 2020, sino también sus hojas de vida.

Además de presentar toda esta información, el portal web permite comparar a los diferentes candidatos para que los votantes puedan tomar la mejor elección. La plataforma ofrecerá datos de los postulantes sobre su experiencia laboral, formación académica, cargos partidarios, relación de sentencias e información de bienes y rentas.