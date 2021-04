El secretario general y fundador del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró que, en caso el candidato presidencial Pedro Castillo gane las elecciones, no ocupará ningún cargo en un eventual gobierno de su agrupación.

Explicó que tendría a su cargo el plan de Gobierno que “deberá ser ejecutado” por quienes sean designados ministros de Estado.

“No tengo ninguna ambición de ocupar algún cargo, me mantengo como secretario general del partido y, posiblemente como jefe del plan de Gobierno, esa es la tarea que me corresponde. El Gobierno hace obras y el partido crea la consciencia en el pueblo para sostener al Gobierno que va a realizar los cambios trascendentes en favor del Pueblo”, afirmó en diálogo con Canal N.

“No nos quita el sueño el nombre de un ministro porque tenemos el programa de Gobierno a ejecutarse, quien sea designado tiene que ejecutar el programa del partido”, señaló.

Sobre la ideología dice que pertenece a una izquierda socialista, y que recoge legado de Alberto Flores Galindo y Julio Cotler, pero que el partido está en proceso de maduración. Se considera seguidor de José Carlos Mariátegui.

Salud

No es claro al explicar el plan para enfrentar la pandemia, solo menciona que impulsará la prevención para enfrentar el COVID-19, y establecer un programa de Médico de familia.

A ello añade que saldrán a buscar la compra de vacunas, pero sin precisar detalles del mismo.

Cambio de Constitución

Las propuesta de Vladimir Cerrón es convocar a referéndum en seis meses para una nueva Asamblea Constituyente, tras indicar que hará lo mismo que Martín Vizcarra para el cambio de constitución.

Consultado porque este proceso debería ir primero al Congreso, insistió en que seguirán el mismo proceso anterior, sin dar mayores detalles.

El principal planteamiento de Perú Libre es el cambio de la Constitución, remarca Cerrón, así que para lograr ese objetivo buscarán consenso con otras bancadas del Congreso para su aprobación, ya que estiman que solo tendrán alrededor de 30 parlamentarios.

Sentencia

Al ser consultado sobre su sentencia por el delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, Cerrón consideró que se buscó “sacarlo de carrera política y para liquidar” a su agrupación Perú Libre e indicó que el Poder Judicial “requiere una reforma total”.

“No tenemos un Poder Judicial inmaculado por el momento en el Perú. Requiere una reforma total, a Vladimir Cerrón lo sentenciaron para sacarlo de carrera política y para liquidar al partido del pueblo que es Perú Libre. Eso lo podemos decir y sustentar”, manifestó.

En otro momento, el también exgobernador regional de Junín respaldó la posición de Pedro Castillo a favor de un indulto a Antauro Humala “por un exceso de carcelería” y no por la sentencia en su contra por el ‘Andahuaylazo’.

“Antauro Humala debe ser indultado por un exceso de carcelería, no me refiero a los hechos por los que está sentenciado, sino a un exceso de carcelería que está sufriendo”, indicó.

