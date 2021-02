El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, dijo que su discurso no aumenta la actual polarización que vive el país y dijo creer que esta ha sido “creada” por el exmandatario Martín Vizcarra “que no compro ni vacunas y cerró un Congreso de manera ilegal”.

“Yo tengo que decir la verdad, la polarización la han creado otras personas, esta crisis no la he creado yo, la polarización la ha creado [Martín] Vizcarra, un señor que no compró ni vacunas y cerró un Congreso de manera ilegal y ahora postula a ese Congreso, estamos en un país al revés ¿no?”, cuestionó.

Al ser consultado sobre el caso Odebrecht, López Aliaga indicó que pondría las manos al fuego por el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio “así le quite votos” y lamentó que haya permanecido casi un mes en prisión preventiva pese a su edad y estado de salud.

“Y las volvería a poner [las manos al fuego por Castañeda] así me quite votos. Es una persona austera y sé el drama que vive hoy. Si es criminal tendrá que ir a la cárcel, pero no meter una preventiva a una persona de 75 años, esa es la canallada que han hecho con él”, manifestó.

“Los principales políticos de este país han sido puestos en evidencia con Odebrecht, pero al ritmo de Odebrecht, yo no estoy de acuerdo con estar arrodillado con Odebrecht, ellos corrompen [...] pero no hay nadie preso, los procesos toman un tiempo, el tiempo que le da la gana a la fiscalía”, detalló.