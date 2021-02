La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso la exoneración al pago de los trámites de Excusa al Cargo de Miembro de Mesa y de Justificación a la Inasistencia al Cargo de Miembro de Mesa en el marco de las Elecciones Generales 2021.

“De acuerdo a lo informado por las Gerencias de Gestión de la Calidad y de Planeamiento y Presupuesto, por Memorandos de vistos, se tiene que, para el caso de los peruanos residentes en el extranjero, no se dan las facilidades técnicas y operativas para realizar el pago por derecho de trámite para solicitar los procedimientos de Excusa al Cargo de Miembro de Mesa y de Justificación a la Inasistencia al Cargo de Miembro de Mesa, contenidos en el TUPA de la ONPE, señalando entre otras razones, que los consulados no pueden recibir el pago porque el trámite no se encuentra en el listado de derechos consulares que están autorizados a cobrar”, refiere el documento.

Además, precisa que las personas que se encuentran comprendidas en el grupo de riesgo por el COVID-19, “están exoneradas del pago por el derecho a trámite del procedimiento de excusa al cargo de miembro de mesa, al igual que las gestantes y madres en periodo de lactancia”.

Esta exoneración tendrá efecto a partir del proceso electoral en marcha, según la resolución firmada por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.