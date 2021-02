La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que funcionarán en todo el país más de 12 mil locales de votación en las Elecciones 2021 del próximo 11 de abril. De esa manera, darán prioridad a la salud de los peruanos para evitar contagios del COVID-19.

Debido a la pandemia, el organismo electoral cambió la manera de distribuir locales y mesas de votación. Anteriormente, asignaba un mismo local -generalmente, un colegio del Estado- a numerosos electores y, en cada aula, ubicaba dos mesas.

Ahora, ha buscado la desconcentración de locales: más recintos con menor cantidad de personas en ellos. Además, entre los nuevos locales habrá instituciones educativas privadas, coliseos e instalaciones deportivas.

De esta manera, de usar históricamente más de 5 mil locales, se ha pasado ahora a emplear más de 12 mil recintos de votación, ante la necesidad de garantizarla salud de los actores electorales.

Los cambios alcanzan también el interior de los locales. Solo se instalará una mesa de votación en cada aula y ninguna en el aula contigua. Por otra parte, se colocarán dos cabinas de votación para cada mesa, lo que agilizará el flujo de electores y permitirá que no se interrumpa la votación cuando se desinfecte una de las cabinas.

Esta estrategia de la ONPE se articula con su propuesta de que haya un voto escalonado, de acuerdo al último dígito del DNI, y a las ventajas que se desprenden del uso del aplicativo “Elige tu local de votación”.

Ventajas de elegir local de votación

La ONPE tomó en cuenta, en el 99.11 % de los casos, las preferencias de los 3´581,478 peruanos que utilizaron el aplicativo “Elige tu local de votación” para seleccionar tres locales de votación. De ellos, el 95 % votará en la primera opción elegida; el 4.1 % en la segunda opción y el 0.9 % en la tercera alternativa.

Al 0.89 % que utilizó “Elige tu local de votación”, no se le asignó ninguna de sus opciones debido a que el local ya no estaba disponible, por motivos ajenos a la ONPE, o se había completado el aforo establecido. En este caso, al ciudadano se le asignó un local donde no se hubiera superado el aforo, al interior del distrito donde reside.

Todos los espacios considerados inicialmente como posibles locales de votación han sido inspeccionados por la ONPE y algunos fueron descartados porque su infraestructura se encuentra en mal estado o no cuenta con ambientes que permiten el distanciamiento físico.

Las modificaciones en la gestión electoral se deben a la exigencia de evitar aglomeraciones y de respetar las medidas de bioseguridad que servirán para proteger la salud de los votantes, miembros de mesa y todos los demás ciudadanos que participarán en las Elecciones Generales 2021.