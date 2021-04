El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró este jueves que durante los comicios el próximo domingo 11 de abril “ningún adulto mayor o persona vulnerable” será invitada a ser miembro de mesa en caso no asistan los miembros titulares.

Explicó, en esa línea, que las personas con comorbilidades no deberán acreditar las mismas porque la ONPE “cree en su palabra”.

“Lo primero que debemos decir es que ningún adulto mayor o persona vulnerable va a ser invitada a ser miembro de mesa. De 65 a más y cualquier persona con comorbilidades, personas con obesidad, etc”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“No es un tema de probar o no, nosotros creemos en la palabra del ciudadano y si este nos dice que tiene una comorbilidad, la tiene y no le vamos a pedir que se sienten”, señaló.

Por esa razón, Corvetto pidió a los jóvenes que quieran ser miembros de mesa acudan a las 7:01 a.m. para no perjudicar a personas vulnerables que no podrán sufragar si sus mesas no han sido instaladas.

“Estamos trabajando en sensibilizar a la ciudadanía, pero sobre todo a los jóvenes para que se ofrezcan a ser miembros de mesa en su mesa, en su local de votación y lleguen temprano porque si a la 7:01 a.m. no está abierta la mesa, los electores que están en la fila pueden hacerse cargo de la mesa y luego recibirán S/120”, manifestó.