Luego que el comité del partido Perú Libre no aceptara participar de los cuatro encuentros políticos que planteó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la segunda vuelta electoral, la aspirante a la presidencia Keiko Fujimori (Fuerza Popular) señaló que no sabía si pedir un debate a su contendor por Perú Libre, Pedro Castillo, o al líder del partido, Vladimir Cerrón.

“Hago pedido al señor Castillo, que cumpla con su palabra. Si él propuso este encuentro en Chota para luego poder tener los 4 encuentros, que no mienta, que no se corra. (…) Ha puesto ‘pero’ en todo momento, que ellos prefieren solo uno encuentro, a pesar de que se acordó que si había más ganaría el elector. Entonces acá yo me pregunto, quizá, con quien deba debatir es con Vladimir Cerrón o usted deja que Pedro Castillo debata, o que él lo haga conmigo porque la gente necesita saber cómo va a enfrentar la pandemia y reactivar la economía”, dijo en entrevista con Cuarto Poder.

En otro momento, agradeció a los partidos políticos Victoria Nacional (VN), Alianza Para el Progreso (APP), y el Partido Popular Cristiano (PPC), por expresar su respaldo hacia Fuerza Popular.

Sobre su avance en la aceptación popular, sostuvo que toma con tranquilidad la cifras y entiende que no se trata de ella, sino de lo que representa: “la democracia, rechazo al comunismo y generar un cambio hacia adelante”.

Según la última encuesta de Ipsos difundida por América TV, Pedro Castillo, de Perú Libre, obtiene las preferencias electorales con 43% de intención de voto de cara a la segunda vuelta del 6 de enero; mientras que Keiko Fujimori obtuvo un 34% de intención de voto. Un 13% votarían blanco o viciado, mientras que el 10% no precisa.