El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, anunció este miércoles que oficializó la lista con la que participará en las elecciones internas del partido en el marco de las próximas Elecciones Generales 2021.

Guzmán encabeza la fórmula como precandidato presidencial. En la primera vicepresidencia está la exministra de Educación Flor Pablo, mientras que en la segunda, el congresista Francisco Sagasti.

“Después de construir un partido por casi cinco años, me enorgullece anunciar que me he inscrito, formalmente, como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Morado, acompañado de Flor Pablo en la primera vicepresidencia y Francisco Sagasti en la segunda vicepresidencia”, escribió en Twitter.

Esta es la tercera lista que se inscribe en el Partido Morado para participar de las internas que se realizarán el 29 de noviembre bajo la modalidad de “un militante un voto”.

Otra de las listas está liderada por Carolina Lizárraga, quien está acompañada de Pedro Gamio, exviceministro de Energía, y Jackeline Mathews Fernández, coordinadora del Eje Regional del Plan de Gobierno del partido.

La otra propuesta está encabezada pro Alejandro San Martín Leveratto, excandidato a la alcaldía de Miraflores, quien se inscribió junto con Yaneth Silva Cachay y Rafael López Aranzaes.

Después de construir un partido por casi cinco años, me enorgullece anunciar que me he inscrito, formalmente, como precandidato a la presidencia de la República por el @PartidoMorado acompañado de Flor Pablo en la 1º vicepresidencia y Francisco Sagasti en la 2º vicepresidencia. — Julio Guzmán (@julioguzmanperu) October 29, 2020