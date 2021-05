Tras la demora en la instalación de las mesas electorales durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2021, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) modificó el horario sugerido para el voto escalonado en la segunda vuelta, programado para el próximo 6 de junio, a fin de evitar aglomeraciones y mejorar la convocatoria de los adultos mayores.

Según esa recomendación, las personas vulnerables, que incluyen a adultos mayores, electores con alguna discapacidad o enfermedad subyacente, así como mujeres embarazadas, podrían sufragar entre las 2 p.m. y 4 p.m.

De esta manera, los electores cuyo último dígito del DNI termine en 1 pueden acudir a su centro de votación de 7 a.m. a 8 a.m.; de 8 a.m. a 9 p.m. acudirían las personas cuyo último número del documento de identidad es 2.

De 9 a.m. a 10 a.m. lo harán los que acaben en 3; de 10 a.m. a 11 a. m. los que terminen en 4. A los electores que tengan el 5 como último dígito se les sugiere que vayan de 11 a.m. a 12 m.

De igual forma, los que tengan como último dígito el 6 en el DNI podrán asistir de 12 m. a 1 p.m.; los DNI que terminen en el número 7 lo harán de 1 p.m. a 2 p.m.

Los ciudadanos con DNI que tenga el 8 como último dígito votarán de 4 p.m. a 5 p.m., y las personas con documento con el número 9 en la parte final puedan ir de 5 p.m. a 6 p.m. Finalmente, a los electores cuyo DNI termine en 0 se les recomienda sufragar de 6 p.m. a 7 p.m.

Cabe destacar que el pasado 11 de abril el horario sugerido para la votación de los adultos mayores, las personas con discapacidad y de riesgo (comorbilidades) era de 07:00 a 09:00.