El domingo 6 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2021 se realizará y ante ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha propuesto modificar el horario de sufragio escalonado para que los adultos mayores acudan de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. a sus centros de votación y ya no en el rango de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. como se dio en la primera vuelta electoral, del 11 de abril.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, indicó que esta propuesta se da tras un análisis del desarrollo de la primera vuelta en la que se registraron incidentes por la demora en la instalación de mesas de sufragio.

En su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Corvetto señaló que la intención de modificar el horario es que “cualquier mesa pueda estar abierta” para los adultos mayores.

“Luego de analizar el tema, hemos convenido y estamos solicitando, para tener el visto bueno del Ministerio de Salud, para poder modificar el horario para votar en la elección de la segunda vuelta que será el 6 de junio próximo. En ese sentido, que los adultos mayores ya no estarán de 7 a.m. a 9 a.m. sino estarán de 2 p.m. a 4 p.m.”, dijo.

Ante esta propuesta, el nuevo horario escalonado quedaría distribuido así:

1: 7 a.m. a 8 a.m.

2: 8 a.m. a 9 a.m.

3: 9 a.m. a 10 a.m.

4: 10 a.m. a 11 a.m.

5: 11 a.m. a 12 p.m.

6: 12 p.m. a 1 p.m.

7: 1 p.m. a 2 p.m.

Adultos mayores: 2 p.m. a 4 p.m.

8: 4p.m. a 5 p.m.

9: 5 p.m. a 6 p.m.

0: 6 p.m. a 7 p.m.

Nueva propuesta del voto escalonado. (Captura)