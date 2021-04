César Acuña: "Recién he aparecido en medios en marzo, ahí me equivoqué"

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, aseguró este domingo que cometió un error en su campaña electoral al no aparecer en los medios de comunicación hasta el mes de marzo.

El también exgobernador regional de La Libertado indicó que ha realizado actividades de campaña “todos los días desde el 2 de enero”, pero lamentó no haberse “dado a conocer” en los primeros meses del 2021.

“El gran error es no haber aparecido en los medios en enero y febrero. Yo recién he aparecido en medios el mes de marzo y tengo que reconocerlo, ahí me equivoqué, porque he tenido de enero hasta ahora para que los que ven TV, los que escuchen radio tengan la oportunidad de escuchar a Acuña”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“No hay otra forma de ganar una elección si no es que los electores te conozcan, te escuchen, sepan de dónde vienes, qué has hecho en tu vida y qué vas a hacer como presidente”, señaló.

En esa línea, Acuña Peralta se mostró optimista con que el próximo 11 de abril, día de las Elecciones Generales 2021, pasará a la segunda vuelta y consideró que esta “es la semana definitiva”.

“Tengo un objetivo claro, voy a seguir trabajando, tengo mucho optimismo y bueno, pues, el 11 no quiero aparecer como primero, pero quiero entrar a segunda vuelta como segundo”, manifestó.

“Vamos a trabajar lo más que podamos porque sé que esta semana es definitiva, no solamente para César Acuña, sino para todos los candidatos que aspiran a ser presidentes”, añadió.

