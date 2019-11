Ayer venció el plazo que tenían los partidos políticos para realizar sus elecciones internas con la finalidad de elegir a sus candidatos al Congreso que participarán en los comicios de enero del 2020.

Al menos, ocho agrupaciones, entre ellos, Contigo y Frente Amplio, concluyeron ayer sus respectivos procesos de democracia interna y definieron sus listas, tanto en Lima como a nivel nacional.

De acuerdo al cronograma electoral aprobado por el JNE, los partidos tienen hasta el lunes 18 de noviembre para presentar sus listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (J.E.E.). Estos tribunales de primera instancia serán los encargados de declarar la admisibilidad de las listas, así como resolver los pedidos de tachas e inclusiones contra los postulantes.

¿Y los invitados?

No todos los partidos políticos elaboraron sus listas oficiales de candidatos al Parlamento, debido a que aún no han designado a los invitados; es decir, a los postulantes que son designados de manera directa y que no fueron elegidos en las internas.

Pero, ¿hay algún plazo para elegir a los invitados?

Consultado por Gestión, el experto en temas electorales José Tello explicó que la ley electoral no contempla algún plazo para que los partidos designen a sus invitados; es decir, podrían hacerlo hasta el mismo 18 de noviembre.

Eso sí. Recordó que las plazas de los invitados deben definirse antes de la celebración de los procesos de democracia interna, tal como se hizo en partidos como Apra, Fuerza Popular, entre otros.

Tello agregó que el documento que presentarán los partidos ante los JEE debe contener las actas con las listas completas de candidatos, tanto los elegidos en las elecciones internas como los designados.