En el segundo bloque denominado "Fortalecimiento del sistema de justicia y lucha anticorrupción al 2021", los candidatos al Congreso plantearon fiscalizar al Estado y fortalecer la labor de la Contraloría General de la República.

Dina Boluarte Zegarra (Perú Libre) planteó que los miembros del Tribunal Constitucional (TC), presidente del Poder Judicial y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sean elegidos por el pueblo, “por un consejo de ciudadanos ilustres, probos y éticos”. “Hay harto trabajo por hacer de cara a los intereses ciudadanos”, afirmó.

Por su parte, Carlos Anderson Ramírez (Perú Patria Segura) propuso fiscalizar los servicios de salud, educación y seguridad que brinda el Estado. “Planteamos una comisión ordinaria que fiscalice la labor del Estado. Fiscalización sí, pero con seriedad. La corrupción no es un tema de castigo”, aseveró.

En tanto, Miguel Soria Fuerte (Partido Popular Cristiano) remarcó que los partidos deben ser absolutamente responsables en presentar a sus mejores cuadros para el Congreso de la República.

"Ninguna persona con sentencias por corrupción debería integrar las listas de candidatos. Muerte política para aquellas personas que cometan delitos de corrupción", expresó al plantear realizar pruebas con polígrafo a los aspirantes al Parlamento.

Del mismo modo, Ricardo Vásquez Kunze (Fuerza Popular) afirmó que la corrupción es “torcer las reglas de juego y abusar de ello” y recordó al expresidente Alberto Fujimori, a quien se le anuló el indulto humanitario, así como a su hija Keiko Fujimori, quien estuvo con prisión preventiva durante más de un año.

"Corrupción es que miembros del Tribunal Constitucional interpreten una sentencia y reabran un caso, como El Frontón", manifestó al asegurar que el Ejecutivo rompió el equilibrio de poderes" y el presidente Martín Vizcarra "hace lo que se le da la gana" tras disolver el Parlamento el 30 de setiembre del año pasado.

A su vez, José Quiñones Colchado (Democracia Directa) resaltó que la corrupción es un problema que abarca todo el país y a todas las instituciones del Estado y planteó la participación de la ciudadanía organizada para fiscalizar la labor en el Estado.

"Las personas con sentencias no pueden ser candidatos. Debe haber renovación por tercios de los congresistas, para que a mitad del periodo aquellos que no cumplan con su labor sean cambiados y no lleguen a los cinco años", propuso.

Durante su intervención, Gabriela Salvador Cárdenas (Frente Amplio) pidió “no seguir llevando delincuencia al Congreso” y propuso fortalecer a la Contraloría General de la República para darle más poder de fiscalización.

"Vivimos una crisis de corrupción que involucra a la sociedad y al Estado. Se deben ver todos los casos pendientes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Corrupción no es ver un indulto negociado, no es blindar a personajes cuestionados", enfatizó.

Finalmente, Alessandra Krause Alva (Contigo) también propuso empoderar a la Contraloría y repotenciar su capacidad fiscalizadora en las obras públicas y la compra de bienes, a fin de sancionar la corrupción.