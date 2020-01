Las reacciones no se hicieron esperar. Tras los resultados preliminares que dan cuenta de que el Apra no obtuvo ni una curul, al no pasar la valla electoral, el candidato al Congreso, Renzo Ibáñez, junto a otros partidarios realizó un pronunciamiento.

Ibañez estuvo acompañado de algunos partidarios, pero entre ellos no se puso apreciar ni a Mauricio Mulder ni a Mijael Garrido Lecca.

“Este no es un día triste para nosotros, es el día inicial de una etapa de prueba para el Apra”, expresó.

Añadió que han recibido resultados adversos pero que los apristas se mantendrán firmes, unidos y fraternos para enfrentar cualquier vicisitud.

“Quiero decirlo también a los adversarios que no hemos muertos y que nos van a seguir encontrando a lo largo de la historia”, apuntó.

Además, dijo a sus correligionarios que se necesita renovación y profundos cambios. “Un nuevo discurso que nos permite entrar nuevamente en el corazón de los peruanos”, acotó.