El 26 de julio se elige a la mesa directiva del próximo Congreso de la República que entrará en funciones hasta el 2026, y se perfilan dos listas de candidatos que competirán por asumir la titularidad del Parlamento.

La primera conformada por Renovación Popular, Fuerza Popular (FP), Avanza País y Alianza para el Progreso (APP), agrupaciones que han manifestado su rechazo a que Perú Libre integre y mucho menos presida la mesa directiva 2021-2022. Sin embargo, no hay ningún acuerdo oficial.

José Cueto, legislador electo de Renovación Popular, afirmó que de ninguna manera candidatearán a la presidencia del Legislativo con Perú Libre porque no comparten su propuesta de una asamblea constituyente y un referéndum para cambiar la Constitución.

“Nuestro candidato a la presidencia del Congreso es el almirante Jorge Montoya y esperamos que las otras bancadas que tienen una visión democrática nos acompañen. Aún no hay nada oficial, salvo conversaciones. Con Perú Libre no hemos conversado, pero vemos que las bancadas afines señalan que se han moderado en sus propuestas de una nueva Constitución. Esperemos que no sea solo para intentar ganar la presidencia del Congreso y luego el señor Pedro Castillo insista con modificar por completo la Carta Magna”, precisó.

No obstante, el congresista electo Héctor Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), señaló que su agrupación también busca la presidencia de la mesa directiva y que el general (r) Roberto Chiabra es su carta para dirigir el Parlamento.

Nano Guerra, legislador de Fuerza Popular, indicó que el Parlamento necesita un contrapeso con un Congreso dirigido por la oposición y que no se puede vetar a su bancada de aspirar a la presidencia del Parlamento.

Mientras que el parlamentario de Alejandro Cavero de Avanza País sostuvo que siguen conversando con todas las fuerzas políticas, pero aún no hay un acuerdo.

“Lo único que ya anunciamos es que Patricia Chirinos sería nuestra representante para la mesa directiva y no necesariamente presidencia. No iríamos en una lista de Perú Libre”, dijo.

Va por el Congreso

Mientras que la lista número dos está integrada por Perú Libre, y se le ha sumado públicamente las bancadas de Juntos por el Perú, Podemos Perú y Somos Perú, y en las próximas horas los congresistas del Partido Morado que son tres, señaló Alex Paredes, vocero de Perú Libre.

“El próximo jueves o viernes presentaremos nuestra lista oficial a la mesa directiva. Hemos tenido acercamientos con todas las bancadas, a excepción de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. En los próximos días, nos estamos reuniendo con el Partido Morado. A ello hay que sumarle que el congresista Héctor Valer ha hecho público su acercamiento”, enfatizó.

Al consultarle sobre si él será el candidato a la mesa directiva, Paredes recalcó que no y que sus 36 compañeros de bancada están en condiciones para aspirar a la presidencia del Parlamento.

Enrique Wong, congresista electo de Podemos Perú, sostuvo que Perú Libre puede presidir la mesa directiva, pero que su grupo parlamentario no comparte la propuesta de instalar una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna.

Definiría la mesa directiva

La bancada de Acción Popular (AP) cuenta con 16 congresistas, los mismos que aún continúan conversando con las agrupaciones de las dos listas de candidatos a la mesa directiva del Congreso.

La decisión de AP para que la lista opositora que cuenta con 58 congresistas o la oficialista que tiene 56 ganen la elección, porque de acuerdo al reglamento del Congreso se requiere de mayoría simple, es decir 66 votos.

El vocero de AP, Carlos Zeballos, anunció que el próximo lunes su bancada se reunirá para afinar su decisión sobre a qué fórmula apoyar.

“Con Perú Libre si hubo conversaciones, pero no con Renovación Popular ni Fuerza Popular. La próxima semana estaríamos reuniéndonos con ellos. Las negociaciones y acuerdos pueden variar y por eso los acuerdos no pueden ser únicos”, dijo.

En esa línea, rechazó las versiones sobre que la bancada de AP estaría dividida por los acercamientos a Perú Libre, y recalcó que la decisión que tomen la materializarán en una votación en bloque el día de la elección de la mesa directiva.