El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Mesías Guevara, calificó de "desleal" haber filtrado la conversación que sostuvo el mandatario Martín Vizcarra con las autoridades de Arequipa sobre el proyecto minero Tía María.

"Es un acto infraterno, desleal de ciertas personas, que ante la confianza que el presidente les da, estos filman, graban y luego lo hacen público en momentos bastantes cruciales del país, que hoy lo están utilizando ciertos sectores conservadores, reaccionarios, que no quieren que haya los cambios", señaló a Ideele radio.

Según señaló, "no es responsable" que se haya difundido el audio y dijo que "llama la atención" este tipo de actuaciones. Consideró que pueden haber personas involucradas en el conflicto "que estaban jugando a doble bando".

"Creo que el presidente Martín Vizcarra ha sido demasiado confiado al creer que todos actúan como él, de manera directa y transparente, pero olvidándose que hay muchos personajes que juegan a dos bandos, y, por un lado, dicen estar con el pueblo y, por otro, están en contra de él", indicó.

No obstante, Guevara no quiso pensar en la posibilidad de que algún gobernador regional haya sido el responsable de la grabación, ya que son personas "comprometidas con sus regiones".

"No creo que haya sido algún gobernador porque en el tiempo que he trabajado siempre he visto personas serias, responsables muy comprometidas con sus regiones, y por ese lado no dudo de mis colegas gobernadores, pero creo que viene de otro lado", expresó.

Mesías Guevara aseguró que este tema será materia de análisis en la próxima reunión del consejo directivo de la ANGR que se realizará el sábado 17 de agosto.