Durante la Cumbre de los Pueblos Afectados por la Minería, que se realiza en Arequipa, los expositores señalaron que, más que una nueva ley de minería, lo que hace falta en el Perú es una ley de recursos naturales. En ella debería contemplarse el conjunto de minerales, el petróleo, el gas y los recursos hidroeléctricos.

Ricardo Giesecke Sara-La Fosse, exministro del Ambiente durante la gestión de Ollanta Humala, participó en una de las mesas de la Cumbre. En esta declaró, según el portal El Buho, que el ordenamiento territorial es un problema común para la extracción de recursos naturales.

Actualmente existen 8 mil 500 pasivos ambientales en el territorio nacional, es decir, 8 mil 500 conflictos, según el Ministerio de Agricultura y Minas. De ellos, el 80% son problemas a raíz de la minería y sus consecuencias en las zonas de ejecución.

Giesecke cuestionó que se califique al Perú como un país minero cuando existen tantos cuestionamientos a raíz de esta actividad. Por ello mencionó la importancia de ver el problema de recursos naturales en su conjunto y con la necesidad de actualizarlo de acuerdo al contexto por el que atraviesa el Perú.

Añadió que en nuestro país no se respeta la Ley de Consulta Previa, que justamente fue promulgada durante su gestión y que propone la solicitud de un permiso de explotación minera por parte del dueño del territorio.

-Propuesta de Tía María en la cumbre-

Otro ponente de la Cumbre de los Pueblos Afectados por la Minería fue Juan Aste Daffòs, quien brindó datos estadísticos sobre los costos de producción a nivel internacional, señalando que el Perú es un país que ofrece muchas facilidades a los empresarios mineros.

Como ejemplo mencionó que en Chile el costo de producción de la libra de cobre es de US$ 1.44, en EE. UU. US$ 1.72, en China US$ 1.55 y en el Perú US$ 1.16. Incluso señaló que Southern, específicamente, tiene un costo de producción en nuestro país de US$ 0,85 centavos.

Por esta razón cree que los empresarios quieren impulsar de todas maneras Tía María, por los ingresos que generaría “sin importar el daño que genera a la gente”, dijo Ricardo Giesecke.

Señaló también que sí existe una forma de llevar a cabo Tía María, que es de forma subterránea. Pero que los empresarios no quieren porque es mucho más caro y lento.

“La capacidad de Southern para Tía María es de 100 mil toneladas por día, que se llevan en camiones a Cachendo para el proceso de lixiviación, 100 mil toneladas por día a tajo abierto, pero generando una nube con minerales que provoquen asma a toda la gente del Valle”.