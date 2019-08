La sesión del Consejo de Ministros de ayer arrancó cerca de las 8 de la mañana. El principal punto de la agenda fue la aprobación del proyecto de reforma para adelantar las elecciones para el 2020. Sin embargo, el 28 de julio se creyó que el documento ya estaba elaborado y aprobado.

Primera versión

Durante su mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra anunció la presentación de la iniciativa para el adelanto de comicios e incluso mostró unos papeles.

Es más, por la noche, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, reveló que la iniciativa ya estaba lista. Y por qué no se dejó en el Congreso, le preguntaron.

“(El presidente) no dejó el proyecto ni el mensaje, obviamente por el calor de las circunstancias. Hubo algunos insultos, adjetivos bastante fuertes (del Congreso). En este caso, no hay nada que esconder”, señaló en “Cuarto Poder”.

De esta forma, insistía en que el proyecto estaba listo. Es más, dijo que la propuesta era que las elecciones se realizaran en abril del 2020. Añadió que debido a los días feriados, el proyecto de reforma recién se entregaría el miércoles 31.

Segunda versión

La misma noche del 28 de julio, Salvador del Solar salió a despejar una primera duda que había surgido: el mensaje fue aprobado por el Gabinete, dijo.

La Constitución obliga a que antes de ser leído por el mandatario este sea conocido, discutido y votado por los ministros. Del Solar insistió en que así sucedió.

No habló sobre el proyecto de reforma. Recién lo hizo 24 horas después. La noche del 29, a diferencia de Zeballos, admitió que no existía la iniciativa legislativa. “En el Consejo, no aprobamos el proyecto de ley”, reconoció.

La otra duda

En el Apra, Jorge del Castillo insiste en sus dudas respecto a que el discurso presidencial haya sido aprobado por el Gabinete. Añadió que recién el 28 de julio los ministros conocieron del proyecto de adelanto de elecciones. En ese sentido, envió una carta a la PCM pidiendo el acta y los audios de la sesión del Gabinete del 24 de julio, fecha en la que, según tres ministros, se aprobó el mensaje presidencial.

“Ver las actas es fundamental, porque si no ha sido incluido en el Consejo de Ministros, aprobado específicamente, estamos ante una infracción constitucional”, anotó Del Castillo.

El jefe del Gabinete indicó que le entregarán la información, pero antes lo acusó de pretender distraer a la ciudadanía con temas procedimentales como ya lo hizo con otros temas.

Las Claves