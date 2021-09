El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, indicó que el Gobierno no está impulsando una Asamblea Constituyente. Explicó que son sectores de la población y del Congreso los que están detrás de las iniciativas de la instalación de esta Asamblea.

“El Ejecutivo no impulsa una Asamblea Constituyente, son otros sectore s. Es la población la que la promueve, es el Congreso el que incluso la promueve, pero el Gobierno no está promoviendo la Asamblea, aunque yo me he pronunciado a favor [de que se dé]”, refirió.

“Hay dos posiciones, una que está en contra y recoge firmas y otra que está a favor y también lo hace. Ambas tienen derecho a hacerlo, ambas están dentro del ordenamiento jurídico, será la la población la que determine cuál es la posición acertada”, añadió.

Este pronunciamiento se da luego de que el legislador oficialista, Guillermo Bermejo, viene realizando, durante las últimas semanas viajes al interior del país, donde realiza actividades proselitistas en busca de rúbricas.

Proyecto para referéndum

La bancada de Perú Libre, a iniciativa del congresista Wilson Rusbel Quispe Mamani, presentó el último sábado un proyecto de ley que plantea convocar a un referéndum para cambiar la Constitución Política de 1993.

Según la iniciativa legislativa 274/2021-CR, se propone incorporar una Cuarta Disposición Transitoria Especial en la Carta Magna, que quedará en los siguientes términos:

“El Presidente de la República debe convocar a un referéndum constitucional donde la ciudadanía responda a la siguiente pregunta: ¿Se debe convocar a una Asamblea Constituyente para que redacte una nueva Constitución? Con las siguientes opciones a responder Sí o No”, se lee en la iniciativa.