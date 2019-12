El 53% de los ciudadanos admite que no le sorprende que un sector de los empresarios ocultara los aportes que realizaron para las últimas campañas políticas. Es más, esta sensación entre los estratos sociales tiene un mayor pico en el segmento A/B, con 58.4%, y en el E, con 51.9%. En el caso de las regiones, esta afirmación llega a 57.6% en el centro y a 56.5% en el norte.

Aportes en la mira

El último sondeo de Pulso Perú se introduce en los cuestionamientos contra el sector empresarial, que en las dos últimas semanas ha desfilado por la Fiscalía revelando aportes hechos en las campañas del 2011 y 2016. Para el 60% de los entrevistados, los empresarios actuaron sin ética. Los más críticos se ubican en el A/B, con 65.3%, y en Lima, con 63.9%.

Sin embargo, hay un 19% de ciudadanos que señala que estos estaban en todo su derecho de hacer aportes, pues es su dinero. Esta postura tiene su mayor respaldo en el sector D, con 22.6%, y en el norte, con 26.1%.

Vizcarra en la mira

Cuando Dionisio Romero reveló que aportó US$ 3.65 millones en el 2011 a Keiko Fujimori, también dijo que tres subsidiarias de Credicorp y su propia familia apoyaron, otra vez con dinero, dos candidaturas: la de Fujimori y la de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016.

Para el 51%, el ahora presidente Martín Vizcarra conocía de estos aportes y en general de otras entregas de dinero en dicho proceso electoral. Vale recordar que el 11 de febrero del 2016, PPK designó a Vizcarra como su jefe de campaña.

Incluso, Jorge Villacorta, quien fue dirigente en dicha campaña, sostuvo que “Vizcarra no puede decir: fui jefe de campaña, pero no vi las finanzas” (Gestión 14.02.2019).

Donde más se cree que el jefe de Estado conocía de dichos aportes es en el segmento C, con 63.6%, y en el E, con 51.4%, así como en Lima, con 60.6%, y en el norte, con 53.9%.

Pese a ello, hay un 39% de peruanos que sostiene que Vizcarra no conocía de aportes. Tanto en el sur (46.5%) como en el centro (36.1%) el grupo de lo que creen que el jefe de Estado no sabía de este apoyo supera al que afirma lo contrario.

Popular, pero en caída

En el caso de la popularidad de Vizcarra, esta cayó, por segundo mes consecutivo. En los últimos 30 días retrocedió cinco puntos porcentuales al pasar de 69% a 64%, mientras que su rechazo se incrementó de 25% a 31%.

El jefe de Estado cae en todos los estratos sociales, aunque el mayor retroceso se dio en el segmento C, donde pasó de 72% a 63%. Su mayor respaldo está en el sector A/B, con 70%, tres puntos menos que en noviembre.

En el caso de las regiones, Vizcarra pierde popularidad en todas. Sin embargo, el caso del sur es el que más llama la atención, pues en los últimos dos meses ha caído 22 puntos, mientras que se desaprobación se elevó de 22% a 46%.

Esta es la zona donde el rechazo parece encaminado a superar el respaldo. La diferencia es de solo seis puntos porcentuales.

Keiko complicada

El caso de Keiko Fujimori también está presente en el estudio. El 70% se opone a la decisión del TC de suspender la prisión preventiva que dictó el Poder Judicial.

El mayor rechazo proviene del segmento A/B, con 72%, y del centro del país, con 80%.

En esta misma línea, el 72% sostiene que los aportes que un sector de empresarios entregó a Fuerza Popular para la campaña del 2011 perjudica la situación judicial de Fujimori.

Esta postura es mayor en el segmento A/B, donde llega a 79.2%, y en el caso de las regiones, Lima se muestra más crítica. En la capital, el 78.3% señala que la lideresa naranja se verá perjudicada.





Una tendencia a la baja que continúa

URPI TORRADO, Directora Datum Internacional

Nuevamente cae la popularidad del presidente. La medición de diciembre registra una baja de cinco puntos en la aprobación de su gestión. Lima, el oriente y el sur del país son las regiones donde más crece la desaprobación, siendo estas dos últimas regiones las que presentan la peor calificación (59% y 52%), por debajo del promedio nacional (64%). Si bien este descenso es inferior al registrado en noviembre

(13 puntos), indica que la tendencia continúa y que esta aún no se habría estabilizado. Camino distinto ha seguido su gabinete. Los ministros evaluados no llegan al mismo nivel de popularidad del presidente, pero todos se han mantenido o hasta crecido, siendo el caso más saltante el de la ministra de Economía, que pasa a ser la más popular con 39% (crece cuatro puntos respecto al mes anterior). Aunque la ministra de Trabajo presenta el mayor crecimiento (nueve puntos), continúa siendo la peor evaluada (28%). Todo indicaría que la tendencia se va a mantener y que pasadas las elecciones congresales, aumentarían las demandas por los temas que más le preocupan a la ciudadanía y sobre los cuales aún no se ven resultados.