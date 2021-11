El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que no le preocupa la oposición a su Gobierno ni aquellos “que han sido derrotados” en la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2021.

Desde el distrito de San Juan de Lurigancho, en un evento de promoción de las denominadas ‘ollas comunes’, agradeció al Congreso de la República por haber dado el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Mirtha Vásquez el último jueves.

“A mí no me preocupa la oposición, a mí no me preocupan aquellos que han sido derrotados por la voluntad de ustedes, por el sueño de este pueblo, por este pueblo sediento de muchas oportunidades”, expresó.

“Quisiera agradecer y reconocer este trabajo democrático, crítico que se ha dado en el Parlamento. Así son las decisiones, así es la vida política y democrática en el Perú”, agregó Castillo Terrones.

Asimismo, el mandatario enfatizó que los integrantes del Gabinete Ministerial están en “constante observación” y remarcó que no hay la necesidad de llevarlos al Congreso para ser censurados.

“Decirles que tenemos un gabinete al frente del país, tenemos un gabinete preocupado por el Perú, tenemos un gabinete que no hay la necesidad que todavía hay que llevarlo al Congreso para que lo censuren. Nuestros ministros están en constante observación de su actitud. Si ustedes, pueblo peruano, ven que un ministro se mete al bolsillo la plata del pueblo, díganmelo, pues hay que empezar a corregir las cosas por casa”, sentenció.

Como se recuerda, el último jueves el Poder Legislativo otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez, luego de un debate que se prolongó por dos sesiones.

Por 68 votos a favor, 56 en contra y 1 abstención, la representación nacional aprobó la cuestión de confianza solicitada por Vásquez Chuquilín ante el Pleno.

Además, Castillo planteó que el Estado garantice la alimentación a todos los ciudadanos. “El gobierno debe luchar para que ningún hijo se quede sin comer ni estudiar. Implementar que nuestros hermanos agricultores tengan la posibilidad de llevar alimentos a la punta del cerro”, sostuvo.

Proyectos de ley

Por otro lado, el presidente anunció que el Ejecutivo presentará al Congreso proyectos de ley para la lucha contra delincuencia, narcotráfico y corrupción, aunque no mencionó detalles sobre estas iniciativas legislativas.

“Vamos a alcanzar al Congreso algunos proyectos para luchar contra la delincuencia, luchar contra el narcotráfico y contra la corrupción. Si no luchamos vamos a seguir dando vueltas en esta misma cantaleta”, subrayó.

“Desde acá llamo al Congreso, a la Contraloría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Corte Suprema, para que de una vez por todas, hagamos una sola fuerza para luchar contra la corrupción enquistada por años en este pueblo”, remarcó.

Ollas comunes

Durante el evento, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció que con la finalidad de actualizar el registro de las ollas comunes y lograr una atención efectiva y oportuna a la población más vulnerable, se lanzó el registro único nacional de ollas comunes denominado Mankachay Perú (Mi ollita Perú), para lo cual se viene articulando con los gobiernos locales y que puedan ingresar los datos de las ollas comunes de sus territorios para contar con información fehaciente que permita el desarrollo de las intervenciones a ejecutarse.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Ercilia Boluarte, destacó la importancia de fortalecer y viabilizar las acciones necesarias para lograr la atención efectiva de la población más necesitada, a nivel nacional.

“Mankachay Perú es un sistema que permitirá un proceso eficiente y ordenado, con el adecuado soporte tecnológico para resolver cualquier observación o ajuste en el menor tiempo posible. Ya se encuentra en la página web del Midis para que los gobiernos locales accedan y actualicen los datos que han ingresado”, manifestó la ministra.

De igual forma, se ha propuesto la conformación de una Comisión Multisectorial, de naturaleza temporal, a fin de proponer acciones conjuntas para la atención alimentaria y brindar servicios a favor de la población más vulnerable que integran las ollas comunes, conformadas a consecuencia de la COVID-19.

A la fecha se cuenta con 2500 ollas comunes registradas, de las cuales solo en Lima Metropolitana hay más de 2000 y están ubicadas en su mayoría en los distritos de San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Comas y Ventanilla.

El Midis viene coordinando con el Ministerio de Energía y Minas, la aprobación de un decreto supremo que posibilite brindar el beneficio de vales de descuento FISE para la adquisición de gas, en beneficio de las ollas comunes.

Al lanzamiento del sistema Mankachay Perú asistieron el presidente de la República, Pedro Castillo, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales, la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, Fortunata Palomino, el presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, Abel Reyes, ministros de Estado, alcaldes distritales, entre otras autoridades.