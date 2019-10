En marzo de este año, la Contraloría General de la República presentó al Congreso un proyecto de ley para garantizar la continuidad de proyectos de inversión para la provisión de infraestructura u obras paralizadas (Gestión 08.03.2019).

Sin embargo, con el Parlamento disuelto, el presidente Martín Vizcarra anunció ante la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) que dicha iniciativa podrá ser aprobada como un decreto de urgencia (ver página 20).

“Tenemos que culminar las obras paralizadas. ¿Por qué están paralizadas? Unos motivos son políticos (...) pero muchas veces no se terminan las obras porque están paradas por un juicio, un arbitraje o porque se quedaron sin presupuesto. Esos temas los tenemos que solucionar”, remarcó.

Vizcarra señaló que se reunión con el contralor general de la República, Nelson Shack, con el fin de que dicha iniciativa, redactada inicialmente como un proyecto de ley, pueda ser enviada al Ejecutivo como un decreto de urgencia a pedido de la Contraloría.

“Me reuní con el contralor y le he pedido que me alcance ese proyecto (de ley). Dado que es un proyecto con iniciativa de la Contraloría... pero como ya sabemos que en este periodo, hasta que se elija el nuevo Congreso, el Parlamento no puede dar leyes, el Ejecutivo puede dar decretos de urgencia solamente a los temas realmente relevantes”, anotó.

El mandatario explicó que la iniciativa de la Contraloría busca darle “un corte” a la ejecución de las obras paralizadas para que -mientras continúan las investigaciones pertinentes, juicios o arbitrajes- la culminación del proyecto quede en manos de las nuevas autoridades.

En este contexto, Vizcarra indicó que el avance de la invesión pública y la ejecusión de obras impulsará a la inversión privada.

El proyecto

La propuesta de la Contraloría busca poder reactivar un grupo de proyectos detenidos que tengan más de 80% de avance. Se plantea un esquema excepcional y temporal de seis meses para que las entidades de los tres niveles de gobierno puedan acogerse y culminen con la inversión restante.

En marzo, la Contraloría había identificado 867 proyectos, del Gobierno nacional y gobiernos regionales, que se encontraban detenidos por un monto que superaba los S/ 16,870 millones. De aplicarse esta norma, se estimó se podían poner en marcha 174 por S/ 3,400 millones (monto que podría elevarse con proyectos de las municipalidades).

El Dato

Alza de salarios. Martín Vizcarra señaló que se buscarán mecanismos para que los niveles remunerativos de algunos alcaldes-que son muy bajos en algunos municipios- tengan una base mínima.