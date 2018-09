Ejecutivo aclara: aún no se ha evaluado pedir cuestión de confianza al Congreso

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se presentó ante la Comisión de Justicia del Congreso de la República para sustentar los proyectos de reforma del sistema de justicia y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Consultado sobre la posibilidad de que el presidente, Martín Vizcarra, solicite la cuestión de confianza al parlamento, en caso no apruebe el referéndum sobre la no reelección congresal y otras reformas, el titular de Justicia indicó que aún no se ha evaluado.

"La cuestión de confianza está plasmada en la propia Constitución y obviamente ella prevé en qué circunstancias y bajo qué consideraciones es que se puede hacer uso", dijo.

Precisó que en la actualidad Vizcarra está "apegado a la Constitución, haciendo uso de una potestad de plantear iniciativas de reformas constitucionales y pidiendo al Congreso que se impulse el proceso de referéndum".

" La posibilidad de que más adelante se pueda estar planteando este tipo de disyuntivas, eso no se ha evaluado en principio . Es más, el presidente está apegado a las formas democráticas, especialmente las que exige nuestra democracia actual, que es ponderación y responsabilidad", anotó.

En ese sentido, Zeballos remarcó que "nada que está regulado en la Constitución está descartado". También dijo que no existe la posibilidad de que se presente un pedido de vacancia contra Martín Vizcarra.