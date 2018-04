Ejecutivo acepta renuncia de Daniel Córdova al Produce tras polémica con viceministro

El primer ministro César Villanueva anunció esta mañana que aceptó la renuncia de Dániel Adolfo Córdova Cayo al cargo de ministro de la Producción, luego de que este ofreció el cargo de su viceministro Soldi a cambio de dejar sin efecto el paro anunciado por un sindicato de pescadores.

“Hemos aceptado la puesta a disposición del cargo de Daniel Córdova, para ser precisos. Pero es una postura que saludamos del ministro Córdova y coincide con lo nuestro”, indicó César Villanueva en TV Perú.

A menos de seis días de la presentación del Gabinete ante el Congreso para recibir el voto de confianza, César Villanueva indicó que no fue correcto ofrecer el cargo de su viceministro a cambio de solucionar la crisis con pescadores.

[ Lea aquí la respuesta del exviceministro Hector Soldi ].

César Villanueva manifestó que tuvo una reunión previa con Córdova sobre la situación, donde el ahora exministro puso su cargo a disposición, tras 23 días en el puesto.

“Este caso no podía ser la excepción, nosotros hemos evaluado con el señor Córdova y se toman las decisiones. Tomamos decisiones rápidamente pero sin que la rápidez significa ir por encima de los derechos de una persona”, agregó César Villanueva.



Daniel Córdova confirmó haber puesto a disposición su cargo anoche, tras regresar de un viaje a Arequipa, a fin de que "el tema político no interfiera con la necesidad de resolver la problemática de la pesca artesanal".

Tal como ha informado el Premier Villanueva anoche a mi regreso de Arequipa puse mi cargo a disposición del Presidente Vizcarra a fin de contribuir con que el tema político no interfiera con la necesidad de resolver la problemática de la pesca artesanal. — Daniel Cordova (@DanielCordovaC) 25 de abril de 2018

En un video difundido por Panorama el domingo, y que puede ver acá, Córdova dice: “ Es que de repente no es muy correcto, pero lo voy hacer… y el tema es el siguiente… Uds. me solicitan el cambio de viceministro, eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días?”.