Edwin Oviedo: abogado minimiza pedido de prisión preventiva para presidente de FPF

La defensa legal de Edwin Oviedo trató de minimizar el pedido de 24 meses de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público para el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’.



De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, Oviedo sería el cabecilla de la organización criminal 'Los Wachiturros de Tumán' y el presunto “autor mediato” del crimen de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte, ex dirigentes de la azucarera.

José Isla, abogado de Oviedo, afirmó que no es la primera vez que el Ministerio Público pide prisión preventiva para su defendido, pues recordó que lo mismo hizo en el 2015 y en mayo del 2018, pero el Poder Judicial rechazó ambas solicitudes.

“No es actual, es una denuncia que data del año 2015, en más de tres años la Fiscalía no ha podido y no podrá demostrar de ninguna manera la participación del señor Oviedo, porque no tiene nada que ver en estos graves hechos”, afirmó.

Además, señaló que “no existen elementos ni pruebas suficientes, ni peligro procesal, y no existe ningún requisito para la procedencia de un pedido de prisión preventiva”.

Isla recordó que Oviedo tiene “arraigo domiciliario y ocupacional” y consideró, además, que la medida restrictiva no procede porque “el estado de la investigación no permite una medida de esta naturaleza, ya que la investigación preparatoria está terminando”.

Como era de esperarse, el abogado también trató de desvirtuar la información con respecto a que Antonio Camayo sería un colaborador eficaz de la Fiscalía, pues adujo que el empresario está implicado en el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’ y que Oviedo es procesado por ‘Los Wachiturros de Tumán’.