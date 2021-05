Pedro Castillo, candidato de Perú Libre ha mencionado en sus discursos en Cajamarca y hace unos días en Ayacucho que derogará la Carrera Pública Magisterial, sin embargo Juan Cadillo, integrante del equipo técnico del partido Perú Libre, precisó que no suscribe la afirmación dada por el candidato.

Remarcó que si bien una norma es perfectible y se pueden hacer mejoras, él apuesta por mantener la meritocracia en el sector educación.

La idea que presenta va en contra de la propuesta del profesor Pedro Castillo, quien mantiene la propuesta de derogar la Ley de la Reforma Magisterial y la reincorporación de maestros en el Magisterio a pesar de no haber superado la evaluación docente.

Dicho argumento va en línea con el plan de gobierno de Perú Libre, que detalla que, “ley que ha sido redactada con espíritu neoliberal conllevando claramente a la educación peruana por el camino privatista y mercantilista, favoreciendo una educación privilegiada de ciertos sectores sociales en detrimento de las mayorías y al despido masivo de los docentes”, dice el documento.

Se debe mantener la meritocracia

Sin embargo, Juan Cadillo, docente de la región Áncash, ganador de las Palmas Magisteriales y considerado uno de los cincuenta mejores maestros del mundo, según The Global Teacher Prize 2017, ahora integrante del equipo técnico de Perú Libre se opone a la propuesta de Pedro Castillo.

“ No suscribo (la derogatoria de la Ley de Carrera Pública Magisterial), hay que entender que toda norma es perfectible, no lo he escuchado al profesor (Pedro) Castillo realmente esa declaración, pero nosotros sabemos que un aspecto clave e importante es la meritocracia ”, expresó en RPP TV.

“Las n ormas se puedan perfeccionar, se puedan mejorar, incluso se puedan reemplazar, pero tienen que conservar estos aspectos ”, agregó.

Debate técnico

De otro lado, Juan Cadillo indicó que no recibió una explicación del partido Perú Libre por qué no se incluyó el tema de educación en el debate con el equipo técnico de Fuerza Popular, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“No recibí concretamente una explicación, lo que dijeron es que simplemente no estaba incluido (en el debate), entonces nosotros hemos seguido trabajando”, manifestó.