Eduardo Guzmán renuncia a la presidencia del IRTP ante acusaciones de censura a Edwin Donayre

El periodista Eduardo Guzmán presentó su carta de renuncia ante la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, como miembro del Consejo Directivo y presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, cargo al que fue designado el 24 de enero de 2018.

Si bien los motivos de la renuncia no se especifican en la misiva, la salida de Guzmán fue a pedido expreso de la propia titular de Cultura, según contó el periodista a RPP.

"Lamento que, a través de una tercera persona, me comunicaran que la ministra pedía mi renuncia. En ningún momento he sido convocado por (Patricia Balbuena) para que escuche mi versión, ni del tema de 'Te veo a la una' ni del general Edwin Donayre", manifestó Guzmán en declaraciones a RPP.

Balbuena tomó la decisión de pedir la renuncia de Guzmán por dos hechos concretos. Por la aparición de una expresión racista en el programa de TV Perú 'Te veo a la una' y un "mal manejo" de la renuncia de dos periodistas (José Mariño y Mabel Valenzuela) del canal producto de un incidente con el congresista Edwin Donayre, según explicó en la Comisión de Cultura del parlamento esta tarde

"Yo no ordeno cosas. Las cosas se planifican dentro de un equipo de producción. Inicialmente se pensaba que se iba a hacer una entrevista al general Donayre, pero no teníamos todos los elementos porque se estaba analizando la respuesta de Cultura sobre el tema del LUM. Al no tener las dos partes, le comuniqué a la producción que, por ese día, no íbamos a tener como invitado al general porque estábamos evaluando otros temas", manifestó Eduardo Guzmán.

Guzmán llegó al máximo cargo en el canal del Estado tras la renuncia de Hugo Coya, que también se alejó de canal 7 tras la difusión de los videos que reflejaban la presunta compra de congresistas para evitar la salida del expresidente PPK.