El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Edgar Alarcón se refirió a los audios que presentó este jueves, en los cuales se escucha al presidente de la República, Martín Vizcarra y argumentó que estas pruebas “ameritan una vacancia por incapacidad moral”,

Asimismo, felicitó a Martín Vizcarra por reconocer que él participó en los audios presentados en el pleno del Congreso.

"Quiero felicitar al presidente Vizcarra porque ha reconocido que es un audio verdadero y es su voz. Lo que me llama la atención es que el presidente diga que el 29 de julio ya tenía conocimiento de que conocía los audios. Entonces la pregunta que yo le haría es por qué no lo hizo de público conocimiento que hay unos audios, que hay una conspiración en curso, ¿por qué no lo dijo?. ¿Cuál es el temor?, dijo en rueda de prensa. .

Sobre las últimas declaraciones de Richard Cisneros, que aseguró que mintió en los audios presentados ayer en el Congreso, Alarcón dijo que no le responderá “porque está siendo procesado”.

