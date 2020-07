El congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú) cuestión la denuncia presentada en su contra por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso.

Ambos casos fueron calificados por el legislador como “refritos” y atribuyó las denuncias como intentos para sacarlo de la Comisión de Fiscalización -que él preside- cuando está investigando casos vinculados al presidente Martín Vizcarra.

“Me parece raro que justo ahora que vamos a sacar el informe ‘Swing’ (del caso Richard Cisneros), que llamamos al cuñado del presidente Martín Vizcarra, que vamos a retomar el caso Chinchero y las conexiones de los hermanos del presidente Vizcarra con Conirsa y todo lo que quedó pendiente del Congreso anterior, quieran bajar al presidente de la Comisión de Fiscalización”, añadió.

Es preciso mencionar que este viernes estaba programada ante la Comisión de Fiscalización la participación del esposo de la hermana del presidente Martín Vizcarra, Fredy Herrera Begazo, exconsultor del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), pero presentó un documento para no asistir por problemas de salud.

Frente a la denuncia presentada por la Fiscalía, dijo que se reunirá con el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para pedirle que se priorice la revisión de las denuncias presentadas.

“Las denuncias son por supuestos delitos cometidos antes de entrar en el Congreso. Tengo prerrogativas como contralor y por eso la fiscal (Zoraida Ávalos) presenta denuncia constitucional [...] Me voy a reunir (con la subcomisión de acusaciones constitucionales) para que se ejecute y revise lo más rápido posible mi caso”, señaló ante la prensa.

Según dijo, la primera acusación constitucional por presunto enriquecimiento ilícito se sustenta en hechos que Edgar Alarcón habría cometido cuando estuvo al frente de la Contraloría General de la República. En aquellas fechas, se detectó un presunto desbalance patrimonial ascendente a S/201,337.24.

En tanto, la segunda denuncia constitucional planteada por Zoraida Ávalos por peculado doloso, es por servicios simulados también cuando se desempeñó como contralor y cuyo monto alcanza los S/81,121.73.

Caso Swing y Miriam Morales

Respecto al caso Swing, dijo que no puede adelantar opinión considerando que se sigue trabajando en el informe, pero adelantó que como conclusión de este informe se concluye que en este caso estaban relacionados e involucrados personajes de las altas esferas del Ejecutivo.

En cuanto al caso de la secretaria general del Despacho Presidencial, Miriam Morales, indicó que se reprogramó la cita ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para el próximo martes 14 de julio.

En ambos casos, dijo que se pedirá la participación del presidente Martín Vizcarra.

“(La participación de Martín Vizcarra) es por el caso de la secretaria (Miriam Morales) y de Richard Swing porque todo está involucrado al tema de las personas que ingresaron y están cerca a Palacio de Gobierno”, dijo.

Inmunidad parlamentaria

Edgar Alarcón presentó, al mismo tiempo, el documento que envió a la mesa de partes del Congreso para solicitar que se le levante la inmunidad parlamentaria.

“Me quiero someter a todas las investigaciones y en esa línea voy a seguir trabajando”, comentó.

El congresista reconoció que, más allá del documento que ha enviado, el proceso formal deberá llevarse a cabo en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, pero señaló que no quiere “ningún tipo de facilidades ni prerrogativas del Congreso”.

“Me quiero someter como cualquier ciudadano que se me siga investigando porque tengo muy claras las cosas: no he hecho nada y esto es un tema estrictamente político”, concluyó.