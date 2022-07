Un audio telefónico difundido entre el general Óscar Arriola de Dircote y Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea revela la relación de este último con Fray Vasquez, sobrino de Pedro Castillo.

Durante la conversación, Sánchez dejó entrever que seguía manteniendo comunicación con el sobrino del mandatario.

A lo largo de la conversación, el general Arriola le reitera la importancia de colaborar con la justicia aún si se han cometido delitos. El dueño de la casa del pasaje Sarratea insiste que, por su parte, se ha puesto “a derecho desde el primer día”.

En el audio difundido por Willax se escucha:

Alejandro Sánchez: una última consulta general, esa diligencia era en búsqueda de los señores que usted me habla, ¿no?

General Arriola: en búsqueda de Fray Vásquez y Bruno Pacheco (...)

Sánchez: Ok, me queda más claro. Yo me he puesto a disposición de todas nuestras autoridades, así que gustoso de colaborar siempre.

General Arriola: Le agradezco su llamasa. Todo se llega a saber y capturar.

Más adelante indican:

Sánchez: No he tenido la oportunidad de hablar pero hoy voy a conversar con Fray, sobre todo porque él está libre. De Fray no sabemos nada, pero en cuanto yo tenga comunicación voy hablar con él.