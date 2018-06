“En dos años más, debe haber ya las primeras sentencias por Lava Jato”

Gonzalo Arcasi Mariño

A dos meses de que culmine su periodo como titular de la Fiscalía , Pablo Sánchez conversa con Gestión. En esta entrevista, realiza un balance sobre su administración, la cual tuvo que enfrentar el caso Lava Jato y la renuncia del expresidente PPK, quien fue cuestionado por presuntos vínculos con la constructora Odebrecht .

¿Cuáles son sus logros en estos tres años en el cargo?

No ha sido una gestión fácil. Tuve que trabajar fuerte para levantar la imagen de la institución. Hace dos años llegó el caso Lava Jato y eso cambió totalmente el trabajo de la Fiscalía . No son casos comunes de bandas de crimen organizado, sino que involucran a empresas de otros países y, además, a altos funcionarios del Estado, como expresidentes del Perú.

¿Cuáles son los logros?

Solo en Lava Jato, hemos realizado 17 solicitudes de prisión preventiva, hay un investigado con prisión domiciliaria y una persona con extradición, es el caso de Toledo. Tenemos 17 colaboradores eficaces, 64 cuentas bancarias congeladas, más de 50 inmuebles intervenidos o allanados, más 250 equipos de cómputo incautados, 2 mil operaciones financieras identificadas. Además, se han detectado 56 empresas offshore en paraísos fiscales.

¿A qué le dará prioridad en estos dos últimos meses?

Vamos a poner más el pie en el acelerador en los casos más trascendentes, como los de Ollanta Humala, Susana Villarán, las empresas consorciadas, Félix Moreno, Rodolfo Orellana, Antalsis y La Centralita.

¿En qué casos ya se va a iniciar el juicio oral?

El caso más cercano es el del expresidente Humala.

¿A cuántos países han solicitado información por Lava Jato?

Hemos solicitado 162 asistencias de información a 22 países. Por ejemplo, a Reino Unido, Estados Unidos, Panamá, Brasil, Suiza, Islas Gran Caimán, Barbados, España, Andorra, Antigua y Barbuda, Francia, Japón, Bahamas, Costa Rica, Principado de Liechtenstein, Chile, Bolivia, República Dominicana, entre otros.

¿Qué han aportado?

Información documentaria sobre cuentas bancarias y movimientos migratorios de las personas investigadas.

¿Se ha acercado otra constructora brasileña aparte de Odebrecht para colaborar?

No puedo decir cuáles, pero sí ha habido empresas que se han acercado a hablar con nosotros para ver temas de colaboración eficaz.

¿Cuántas?

Por lo menos, tres.

¿Ya se ha firmado un acuerdo?

No puedo decirlo. Ha habido un interés en acercarse a la Fiscalía, luego un desinterés por un problema que surgió en la investigación, pero se han vuelto a acercar.

¿En los próximos días podría explotar otro caso como el de la constructora Odebrecht?

Lo que sí puedo decir es que en el transcurso de las semanas se sabrá algo nuevo. Eso dependerá de las conversaciones internas de estas empresas con los fiscales.

En el caso de Humala se incautaron sus casas y la cuentas de sus hijas. Jorge Barata no solo ha hablado sobre él sino también de otros excandidatos. ¿Por qué no pasa lo mismo con ellos?

Porque hay abundante información y pruebas sobre Ollanta Humala y su esposa. Por eso, está avanzando, a comparación de otros casos. No es que haya ensañamiento o persecución política.

¿El fiscal José Pérez está investigando a Toledo, García y PPK por lavado de activos?

Toledo está siendo investigado por Odebrecht. Ya hay un pedido de extradición. En el caso de Alan García, ya hay una investigación en su contra por lavado y el fiscal Pérez ha iniciado otra investigación por la campaña del 2006. Y sobre PPK hay una denuncia que la estoy viendo (ver nota vinculada).

¿Habrá nuevos colaboradores eficaces en el caso Lava Jato?

Hay personas que han solicitado ser colaboradoras, pero no se ha iniciado ningún trámite. Había entre cuatro y cinco personas. Incluso, en el caso de Barata, no debió trascender, pero ya se hizo público.

¿Barata es colaborador eficaz?

Jorge Barata ya está en proceso de culminación de colaboración eficaz.

¿Ha dado pruebas?

Se entiende que sí para las investigaciones del fiscal Hamilton Castro.

¿Hay un peligro con el caso Lava Jato si Gonzalo Chávarry es elegido el jueves como el próximo fiscal de la Nación?

No pienso que eso se produzca, creo que habrá una continuidad en el trabajo fiscal.

¿Usted no va por la reelección?

Tengo un compromiso de asumir solo el periodo que me toca, que es por tres años. Al salir del cargo, seré fiscal supremo penal.

¿No habrá ninguna sorpresa?

La única sorpresa que tengo es en mi cumpleaños (risas).

¿Cómo ve el caso Lava Jato en un plazo de 2 o 3 años?

En dos años más, debe ya haber las primeras sentencias. Ojalá que antes del bicentenario se tenga a mucha gente en la cárcel.