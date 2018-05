Donald Trump exige a su Gobierno que investigue si el FBI "infiltró" su campaña

El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió hoy que el Departamento de Justicia investigue si el Buró Federal de Investigaciones (FBI) "infiltró" su campaña electoral en 2016 "por motivos políticos", lo que podría abrir una nueva batalla entre el presidente y esas dos agencias federales.

"Exijo, y lo haré oficialmente mañana, que el Departamento de Justicia examine si el FBI/DOJ (siglas del Departamento de Justicia) infiltró o vigiló la campaña de Trump por Motivos Políticos, ¡y si alguna de esas peticiones o solicitudes las hizo gente de la Administración de (el expresidente Barack) Obama!", tuiteó Trump.

El mandatario se pronunció así después de varios días de denunciar que el FBI o el Departamento de Justicia infiltraron su campaña electoral por orden de Obama, una acusación que ha hecho varias veces en el pasado, pero sobre la que no ha aportado pruebas.

Su petición de una investigación formal llega después de semanas de negociaciones entre el Departamento de Justicia y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, Devin Nunes.

Ese congresista, un férreo aliado de Trump, ha exigido al Departamento de Justicia que le entregue todos sus documentos relacionados con el informante que trabajó para el FBI en lo relativo a la campaña electoral de Trump.

El Departamento de Justicia se ha negado a proporcionar esos documentos, y ha advertido que divulgar la identidad del informante podría tener consecuencias graves en varias operaciones del FBI.

Históricamente, el Departamento de Justicia ha operado con independencia de la influencia política de la Casa Blanca, por lo que los presidentes no deben supervisar o influir en sus investigaciones.

Si el Departamento de Justicia se niega a investigar al FBI, que depende de esa agencia federal y debe operar también supuestamente con independencia frente a las presiones políticas, eso podría ahondar aún más su brecha con Trump, que ha sido muy crítico con ambos departamentos.

Los diarios The New York Times y The Washington Post informaron este viernes de que el informante que trabajó para el FBI es un profesor estadounidense que da clases en Gran Bretaña.

Según ambos diarios, no obstante, la fuente del FBI no infiltró la campaña de Trump desde dentro, sino que solo mantuvo contactos superficiales con tres asesores del candidato republicano, con el objetivo de arrojar luz a la incipiente investigación federal sobre los posibles lazos con Rusia de esa operación electoral.

En concreto, el informante entró en contacto en el verano y otoño de 2016 con el copresidente de la campaña de Trump, Sam Clovis, y con dos asesores del magnate en política exterior, Carter Page y George Papadopoulos - éste último imputado después en la investigación sobre Rusia del fiscal especial Robert Mueller.

Uno de los abogados de Trump, Rudy Giuliani, aseguró el jueves que estudiaría si la supuesta infiltración del FBI en la campaña de Trump permite "desafiar la legitimidad de la investigación" de Mueller y "desecharla".