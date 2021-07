El último anuncio del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ratificando -tras idas y venidas- que pedirá al Congreso de la República la instalación de una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución Política- pese a que aún no hay resultados oficiales - ha generado discrepancias al interior de la agrupación que tiene como símbolo el lápiz. A ello se suma, la recolección de firmas que encabeza el cuestionado congresista electo Guillermo Bermejo para convocar un referéndum con el mismo objetivo.

Betsy Chávez, legisladora electa de Perú Libre, señala que de diseñarse una nueva Carta Magna esta no será de “corte socialista” como es el ideario y plan de gobierno elaborado por Vladimir Cerrón, líder y fundador de su agrupación “sino que permita la incorporación de ideas de todos los sectores políticos”.

“La Constitución no tiene por qué ser una Constitución socialista, no. Tiene que ser una Constitución que genere esta reunión democrática de todos los peruanos y que sea el motor que nos guie y permita que nuevos gobiernos, terminado el de Pedro Castillo, bajo el lineamiento que tengan -sea de derecha, izquierda o de centro- puedan lograr la convivencia de todos los peruanos”, dijo a Exitosa.

Por su parte, Hernando Cevallos, integrante del equipo técnico de Perú Libre, indicó que “no se trata de cambiar la Constitución para ser un país socialista o chavista”.

“La idea es cambiar la Constitución y que nuestro pueblo decida cuáles son los caminos para lograr que todos tengan derecho a la salud, educación. La idea no es cambiar todo el capítulo económico, social y político. No se ha planteado eso. Eso lo decidirá el pueblo y no se le puede imponer nada”, recalcó.

Critican a Bermejo

Alex Paredes, legislador electo de Perú Libre, afirmó que la recolección de firmas de su colega Bermejo para convocar un referéndum para una asamblea constituyente es a título personal y no a nombre del partido.

“El señor Bermejo como todo peruano tiene derecho de libertad de expresión, pero su recolección de firmas para convocar una asamblea constituyente no es una expresión institucional de Perú Libre y de la bancada porque eso no se ha fijado como un acuerdo. Los procedimientos legales los mecanismos de referéndum son públicos y si cometió un error o apresuramiento se lo haremos saber en una próxima reunión”, precisó el portavoz del partido que tiene como candidato presidencial a Pedro Castillo.

En esa línea, Anahí Durand, integrante de Nuevo Perú, agrupación aliada de Perú Libre que lidera Verónika Mendoza, sostuvo que la recolección de firmas encabezada por Bermejo, “no es una propuesta de Pedro Castillo ni una política social de las izquierdas”

Estas declaraciones provocaron la respuesta de Bermejo contra los aliados de Castillo Terrones, entre ellos Verónika Mendoza.

“No tuvieron capacidad de recolectar firmas para su partido y nos van a enseñar como llegar al referéndum por una Asamblea Constituyente. Por este tema no hubo unidad de las izquierdas, porque mientras los caviares apostaban por la agenda Usaid nosotros por la Constituyente”, escribió en su cuenta de Twiiter.