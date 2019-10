La integrante del Congreso disuelto, Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular), denunció el último lunes amenazas contra su vida y la de su familia a través de llamadas telefónicas.

“Mi madre acaba de recibir amenazas del número 016013400. Simultáneamente yo recibo mensajes amenazantes del número 981162846. Continúa la persecución política, ¿quieren acabar con mi vida? Ministro Morán, mi vida y la de mi familia está en sus manos”, escribió en redes sociales.

Vilcatoma detalló hoy que la llamada que recibió su madre fue “al parecer de un call center”, en donde la identificaron con nombre y apellido.

“[¿Qué le dicen?] Llamadas amenazantes a mi madre, la identifican con su nombre y apellido. La forma en la que se dirigen a ella, la forma en la que la ponen. Mi madre es una persona adulta y con grave estado de salud”, dijo al programa ‘Buenos días, Perú’.

En esa línea, le solicitó al ministro del Interior, Carlos Morán, que atienda su denuncia y le retorne la protección que ha perdido tras la disolución del Legislativo de parte del presidente Martín Vizcarra.

“Quiero solicitarle al ministro Morán que se encargue de este caso y que le brinde la atención debida en el sentido -y también al Ministerio Público- que además de brindarme la protección que he perdido […], se investigue”, señaló.

Yeni Vilcatoma cuestionó también que, pese a que ha denunciado con anterioridad estas amenazas, se le retiró el resguardo policial.

“No puede ser posible que yo haya hecho una denuncia hace meses, en donde he informado que casi 70 líneas telefónicas me han estado amenazando, entre llamadas y mensajes […] ¿A quién tengo que acudir en una situación en la que ya no tengo mi equipo que me protegía antes por el grado de peligro que tenía?”, criticó.

“El ministro Morán no sé si se ha convertido en enemigo de nosotros, los congresistas que hemos sido objeto de esta disolución del Congreso, no sé cuál es el grado de seguridad jurídica que existe hoy en nuestro país porque si lo hago público y las autoridades no reaccionan, los delincuentes sienten que están en un país en el que pueden amenazarme, matarme y no va a pasar nada”, agregó Vilcatoma.

Finalmente, exigió al ministro Carlos Morán que “adopte las acciones” correspondientes para que se identifique a los responsables de las amenazas.