El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que “nadie está amarrado a nada” en respuesta a Mercedes Aráoz, quien presentó su renuncia al cargo de vicepresidenta ante Pedro Olaechea luego que se anunciara la disolución del Congreso.

“(Mercedes Aráoz) ya ha presentado la renuncia al cargo de vicepresidenta. A nadie se le puede obligar al ejercicio de un cargo al cual renuncia. Nadie está amarrado a nada. aquí es un tema de voluntad, acá es un tema de libertad. Entonces, en pleno uso de su libertad, la vicepresidenta ha hecho una renuncia al cargo de vicepresidenta”, dijo ante la prensa.

Martín Vizcarra comentó, en ese sentido, que “hay que encontrarle soluciones” a la renuncia que presentó Aráoz.

“Mercedes Aráoz, quien la semana pasada, un lunes como hoy, hizo un juramento de un cargo al cual no podía asumir porque el Congreso ya había sido disuelto constitucionalmente. Se percató de ello y, al día siguiente, corrige su error y renuncia a esa encargatura que no es legal, pero también renuncia a su cargo de vicepresidenta. Lo hemos visto vía twitter. Hay una interpretación jurídica que he encargado al premier (Vicente Zeballos) que lo haga a través del Ministerio de Justicia”, precisó el jefe de Estado.

Por último, Martín Vizcarra evitó señalar si es que Aráoz cometió algún tipo de usurpación de funciones por haber jurado como presidenta encargada.

“Que determinen los entes judiciales que correspondan (si hubo usurpación de funciones)”, comentó.

El 1 de octubre, un día después de haber jurado como presidenta encargada ante una vacancia temporal de Martín Vizcarra aprobada por el Congreso disuelto, renunció a la encargatura en un documento enviado a Pedro Olaechea.

Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros, comentó que para el Ejecutivo Mercedes Aráoz todavía sigue siendo vicepresidenta porque la renuncia se tiene que plantear ante el Parlamento.

“Desde una perspectiva política y constitucional, ella sigue siendo vicepresidenta del Perú porque renunció, en el documento que hizo público ayer en twitter, ante el presidente del Congreso (Pedro Olaechea) y el Congreso no existe, ha quedado disuelto”, indicó Zeballos al día siguiente de la renuncia.