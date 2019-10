El ministro de Transporte y Comunicaciones, Edmer Trujillo, reiteró este domingo que el Gobierno de Martín Vizcarra “acatará” lo que el Tribunal Constitucional (TC) defina respecto a la disolución del Congreso.

"Las medidas que el Gobierno que preside Martín Vizcarra ha tomado, desde nuestro punto de vista, son medidas estrictamente constitucionales, se ajustan a la ley, se ajustan al marco constitucional", sostuvo en una entrevista con "Agenda Política" en Canal N.

“El Gobierno confía y está convencido de las disposiciones que ha tomado y acatará lo que el TC en su momento determine”, añadió.

Trujillo evitó, en ese sentido, pronunciarse respecto a la presunta usurpación de funciones que habría cometido Pedro Olaechea, como lo afirmó el viernes el presidente Martín Vizcarra. Precisó que el TC será también el encargado de definir esta disyuntiva

"Creo que no se trata de que yo pueda precisar [si Pedro Olaechea] es o no es [presidente del Congreso], yo creo que es el propio Tribunal Constitucional, donde se ha presentado una medida competencial, el que se pronunciará admitiendo o no lo que han presentado", señaló.

“El tema es que el señor Olaechea como presidente de la Comisión Permanente del Congreso, ha presentado una demanda competencial y le corresponde, insisto, al TC evaluar si admite o no y después pronunciarse si es que lo admite”, agregó.