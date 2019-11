Dionisio Romero Paoletti, presidente del Directorio de Credicorp Ltd, reveló ayer al fiscal José Domingo Pérez que el expresidente de Confiep Martín Pérez fue el nexo entre Keiko Fujimori y él para la entrega de los US$ 3.6 millones en aportes a la campaña de 2011.

De acuerdo a la declaración del empresario a la que accedió Gestión, Romero indicó que no conocía a Keiko Fujimori, por ello solicitó a Martín Pérez que sea el intermediario entre ambos.

“Yo hablaba con el señor Martín Pérez y el coordinaba con la señora (Keiko) Fujimori o el señor (Jaime) Yoshiyama”, afirmó.

¿Cómo se realizaron las entregas? Según el empresario, los desembolsos para la campaña de 2011 fueron dados en maletines, en seis o siete reuniones que se realizaron entre Keiko Fujimori y él en la casa de Martín Pérez. “No recuerdo las fechas exactas, pero fueron entre diciembre de 2010 y mayo de 2011”, acotó.

Dijo que las entregas de dinero en efectivo se habrían realizado por montos entre US$ 500 mil o US$ 600 mil. “En la primera reunión no hubo entrega, donde se conversó sobre el tema y es donde ofrecí apoyo. En las siguientes reuniones sí hubo entregas”, contó a la Fiscalía.

Sostuvo que los dólares los guardaba en una caja fuerte en su oficina y luego los depositaba en una maleta. Finalmente, el efectivo lo llevaba a la casa de Martín Pérez en La Molina para entregarlo en sus manos a Keiko Fujimori o Jaime Yoshiyama.

Respecto a la campaña de 2016, Romero manifestó que la modalidad de entregas era la misma que en el proceso electoral de 2011. En esa ocasión, el empresario y su familia aportaron US$ 450 mil en efectivo.

“No puedo precisar cuántas reuniones, pero también fueron en casa de Martín Pérez. En esas reuniones participaban José Chlimper, Keiko Fujimori, Martín Pérez y quién habla”, reveló.