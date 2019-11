Dionisio Romero Paoletti, presidente del Directorio de Credicorp Ltd, reveló ayer al fiscal José Domingo Pérez que Credicorp también aportó a la campaña de Peruanos Por el Kambio en 2016.

De acuerdo a la declaración del empresario a la que accedió Gestión, Romero contó a Pérez que personas de Peruanos Por el Kambio se acercaron a pedir aportes. No dio detalles de quiénes fueron los solicitantes.

“Tengo entendido que el partido Peruanos Por el Kambio solicitó un aporte de campaña a nuestra gerencia, eso lo discutimos internamente y aprobamos darle un aporte de 180 UITS, lo que equivale aproximadamente a US$ 200 mil”, dijo Romero a la Fiscalía.

En esa misma campaña, contó que su familia con fondos propios aportó US$ 450 mil a la campaña de Keiko Fujimori. “Quiero agregar respecto a la agrupación PPK fueron 60 UITS entregados por el BCP; 60 UITS entregados por Mi Banco y otros 60 UITS entegrados por Pacífico Compañias de Seguros, todos miembros del directorio de Credicorp”, añadió.

¿Cómo se dio el aporte? “Como he informado, que tengo entendido de la agrupación PPK se acercaron a nuestra gerencia solicitando un aporte para financiar su campaña de 2016, después de una discusión interna se aprobó apoyarlos. Tuvimos una reunión con los líderes de la agrupación señores PPK, Mercedes Aráoz y otras personas que no puedo precisar. No puedo precisar como se hizo la transferencia pero lo más probable es que hayan sido transferencias bancarias”, señaló Romero.

Dijo que por Credicorp estuvieron presentes Walter Bayly y él. Gestión se contactó con dirigentes de PPK e indicaron que, en efecto, recibieron dicho aporte.

Sin embargo, precisaron que los US$ 200 mil fueron bancarizados y se reportó a la ONPE cuando se solicitó los informes de rendición de gastos de campaña.

“A la reunión fueron varios candidatos al Congreso para explicar el plan de Gobierno. No se solicitó dinero”, indicó una fuente del partido.

Dionisio Romero dijo que el dinero entregado a Fujimori provenía de accionistas. (Foto: GEC)