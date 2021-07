El coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, descartó que haya ocurrido algún tipo de demora en la operación para allanar y detener a los implicados en el caso “Los Dinámicos del Centro” y aseguró que la coordinación con la policía demoró por “trabajo de campo”.

“Nosotros hacemos operativos a cada instante, podemos demorar dos, cinco, diez o quince días porque una detención requiere ubicar a las personas que van a ser detenidas. Pueden estar en uno, dos o tres domicilios y los allanamientos se van a hacer en cada uno. Ese es trabajo de campo”, explicó el fiscal esta mañana en diálogo con RPP.

En esa línea, descartó la información publicada en varios medios de comunicación sobre una supuesta demora de su parte al momento de tramitar el pedido para intervenir a los implicados en el caso “Los Dinámicos del Centro”, incluyendo a dirigentes del partido Perú Libre fundado por el condenado por corrupción, Vladimir Cerrón.

“En este caso, la fiscal Bonnie Bautista (provincial de Junín) estableció como fecha de la operación el 15 (de julio). ¿Cuándo me lo comunica? El 8 luego que se reúne con la Diviac y entre ellos definen cuántos son los objetivos, cuántos tienen detención allanamiento y sobre eso, cuántos fiscales y cuántos policías se van a necesitar. Luego [...] me comunica para el apoyo de fiscales. Yo no he tenido conocimiento del contenido de la resolución. La fiscal define ello y lo define bien porque primero tiene que contar con la resolución”, detalló Tello.

El fiscal superior atribuyó a la publicación de noticias el que se haya alertado a personas vinculadas a Perú Libre, como Vladimir Cerrón quien presentó una medida de hábeas corpus el 10 de julio, antes de la detención.

“(En ese pedido) dice que tomaron la acción legal guiados por una publicación en un medio escrito donde se menciona a Cerrón como uno de los presuntos implicados. Mayor prueba no puede haber de ello. Si verifican el hábeas corpus, van a ver que como anexo presenta la publicación de Perú21. No pueden atribuir al Ministerio Público ni al Poder Judicial una acción que ha sido enteramente responsabilidad de Perú21″, aseguró en referencia a que los que iban a ser detenidos fueron alertados de la operación días antes del allanamiento.