Si el exministro del Interior Mariano González tiene pruebas contra el mandatario Pedro Castillo, debe presentarlas, señaló este miércoles la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte.

Como se recuerda, en la víspera el ahora exministro de Interior indicó que “no tiene ninguna duda del compromiso que Pedro Castillo tiene con la corrupción” e indicó que el jefe de Estado busca “obstruir la justicia” porque estaría impidiendo el trabajo de la inteligencia policial para dar con el paradero de los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez Castillo, sobrino de Castillo Terrones.

“Respecto de las afirmaciones del exministro, lo que queda es que presente las pruebas porque yo no puedo mañana salir a acusarlo a usted si es que no tengo ninguna prueba entre manos”, dijo a su salida de la conferencia de prensa realizada este miércoles.

La también titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) calificó de “irresponsable” que se genere una nueva crisis política sin tener pruebas, pues señaló que no se puede salir a acusar a alguien sin fundamentos.

En ese sentido, Boluarte Zegarra dijo esperar que no pase lo mismo que con los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López, devenidos ahora en colaboradores eficaces y que tendrían pruebas contra Castillo Terrones.

“Creo que eso es una actitud muy irresponsable y solamente si el exministro tiene las pruebas, que la presente ya, que no pase como en el caso del señor Zamir, la señora Karelim López que hablan, dicen cada domingo”, subrayó.

“Si existe un audio y tiene las pruebas, que las presente. Reitero, no es responsable decir algo y no mostrar lo que estoy queriendo decirle al pueblo peruano que existe. Si realmente hay audios y pruebas, pues que las presente, es más, le exigimos al exministro que las presente”, dijo.

Al igual que el premier Aníbal Torres, Boluarte también mencionó que el extitular del Mininter no asistía a los Consejos de Ministros ordinarios ni Descentralizados.

“Los ministros estamos siempre en constante evaluación, ya escucharon que el ministro saliente no asistía a los Consejos de Ministros ni Descentralizados”, expresó.

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, consideró que si el exministro del Interior Mariano González tiene pruebas contra el mandatario Pedro Castillo, debe presentarlas. (Video: Canal N)

Como se recuerda, González explicó que Pedro Castillo lo contactó luego de que hiciera una reestructuración interna en la PNP para nombrar un equipo bajo la jefatura de Harvey Colchado para que ayude directamente al equipo especial presidido por la fiscal Marita Barreto.

“[¿Quién lo cuestionó?] El presidente Castillo en una llamada telefónica me dijo que le dé explicación de mis decisiones. Le dije que si gusta voy de inmediato para conversar y explicarle. Me dijo que me iba a avisar si era más tarde o mañana. A los tres minutos que colgué emitió un tuit”, indicó.

El exministro del Interior se refirió al mensaje que publicó Pedro Castillo la noche del martes 19 de julio en redes sociales, cuando informó que iba a dejar el cargo dentro del Gabinete.

