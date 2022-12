La presidenta de la República, Dina Boluarte, reveló que se distanció del vacado exjefe de Estado desde agosto pasado, pues ya no escuchaba las recomendaciones ni los consejos que le daba para mejorar su gestión.

“Yo acompañé a Pedro Castillo, como vicepresidenta, dándole consejo, recomendaciones y sugerencia para el buen Gobierno. (¿Él la escuchaba?) Lamentablemente no, por eso es que, desde agosto de este año, yo tomo una distancia, ya no voy a conversar con el expresidente a Palacio”, declaró en entrevista con Cuarto Poder.

Seguidamente, Boluarte Zegarra enfatizó en que Castillo Terrones cometía errores al designar a sus ministros de Estado, pues consideró que algunos de ellos no encajaban en el Gabinete. Además, resaltó las constantes investigaciones de la Fiscalía al exmandatario.

“No había un mínimo de cambio en hacer un buen Gobierno. Estaba cometiendo siempre los errores de poner cada ministro que no calzaba para el Gabinete. Segundo, la información fiscal que salía una semana, un día. Siempre había más indicios de corrupción. Varias veces le pregunté si estaba comprometido en ello y él dijo que no”, puntualizó.

Asimismo, la jefa de Estado aseveró que ella no se considera una “traidora a la causa”, tal y como la denominan desde un sector de la izquierda que votó por la plancha presidencial de Perú Libre en las últimas generales.

“Yo no me considero ninguna traidora a la causa porque si estoy sentada como presidenta de la República es en cumplimiento estricto de la Constitución”, expresó.

Cambio de primer ministro

En diálogo con Latina, Dina Boluarte anunció que cambiará a Pedro Angulo en el cargo de presidente del Consejo de Ministros el próximo martes 20 de diciembre. Ello, frente a las manifestaciones en varias regiones del país, las cuales han dejado heridos y fallecidos.