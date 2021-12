La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, dijo confiar en la madurez política de los congresistas y espera que el pedido de vacancia presidencial no se consolide.

“Nosotros hacemos mea culpa porque hubieron algunos errores en el camino y los estamos corrigiendo, pero que estos ruidos políticos y esta amenaza de vacancia no se consolide en un golpe de Estado”, señaló la vicepresidenta en su visita al 16° GORE Ejecutivo, en la ciudad Trujillo.

Asimismo, Dina Boluarte indicó que los partidos políticos que están impulsando la vacancia sean responsables frente a las necesidades del país y asuman el compromiso con la patria de manera democrática, ya que “el voto popular ha elegido al presidente Pedro Castillo para conducir al país durante cinco años”.

Según Andina, señaló que el ruido político no puede ser pretexto para vacar a un presidente elegido con voto popular y democráticamente, la constitución lo ampara.

“No me veo asumiendo como presidenta de la República, me veo acompañando como vicepresidenta a nuestro presidente elegido democráticamente. Yo confío en la madurez política de los congresistas y espero que esta especie de golpe impulsado desde el parlamento, no se consolide”, dijo.