El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, aseguró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, está dispuesta a declarar de manera virtual ante el Ministerio Público por la investigación que se realiza en su contra por presunto genocidio tras las muertes en las manifestaciones contra su Gobierno.

El integrante del gabinete aclaró que no se trata de que la jefa de Estado no quiera acudir a la citación del Ministerio Público, sino que prefiere realizarlo virtualmente, por lo que pidió que se respete su decisión.

“No es que no quiere ir a la Fiscalía, está dispuesta a dar sus declaraciones de manera virtual. Hay que respetar a la presidenta en su decisión, hay que volver a dar a la figura presidencial ese talante de respeto”, declaró Tello en diálogo con Canal N.

Seguidamente, el ministro indicó que históricamente a los presidentes se les ha buscado en Palacio de Gobierno para recibir sus declaraciones, pero enfatizó en que eso cambio con el exmandatario Pedro Castillo, lo que consideró una falta de respeto a la investidura.

En otro momento, Tello Alfaro enfatizó en que defenderán los fueros del Poder Ejecutivo, en relación a que el Tribunal Constitucional resolverá la demanda competencial que presentó el Congreso sobre la cuestión de confianza y que fue analizada este martes 28 de febrero.

“Tenemos una posición evidentemente de siempre defender los intereses del Ejecutivo, pero hay que tomar en cuenta que sobre el particular encontramos una serie de falencias en lo que se refiere a la posición de aquel momento, de la gestión de Pedro Castillo”, apuntó el ministro de Justicia.

Como se recuerda, Boluarte Zegarra no acudió a dos citaciones previas realizadas por el Ministerio Público. Frente a ello, Presidencia aclaró que no existe ánimo de dilación o postergación, argumentando que solictaron a la Fiscalía que las declaraciones sean virtuales, pero no obtuvieron respuesta.