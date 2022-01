La vicepresidenta Dina Boluarte lamentó que el secretario general del Despacho Presidencial de Pedro Castillo, Carlos Jaico, se habría reunido con representantes de Repsol fuera de Palacio de Gobierno, y dijo esperar que el jefe de Estado tome acciones al respecto.

“Yo lamento mucho esto, espero que el presidente Pedro Castillo en los minutos más que vengan adelante, estará tomando decisiones respecto al señor (Carlos) Jaico”, declaró ante la prensa en imágenes difundidas por Canal N.

Según un reportaje emitido por Latina, el lunes 24 de enero hubo una supuesta cita entre Carlos Jaico de manera reservada con representantes de la empresa Repsol, responsable de derrames de petróleo que en los últimos días han afectado el mar y las orillas de varios distritos en Lima y Callao.

Dina Boluarte, sostuvo que la empresa Repsol tiene que responder a la altura ante el derrame de 6,000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla,

El informe señala que Pedro Castillo desconocía de la reunión entre su secretario y representantes de la empresa que es sindicada como la responsable de la afectación al ecosistema, actividades productivas de pescadores y pequeños empresarios, a consecuencia del derrame de petróleo.

Al respecto, Dina Boluarte lamentó esta información y señaló que cualquier cita por parte de Carlos Jaico debió llevarse a cabo dentro de su despacho y no fuera de Palacio de Gobierno.

“Lamento mucho que el secretario general actual se haya reunido fuera de Palacio con funcionarios de Repsol. La pregunta sería por qué se reunió y por qué fuera de Palacio. Lo correcto es que si es que los empresarios de Repsol querían acercarse a conversar con las autoridades del Gobierno, el local para poder atender es el despacho, allá en la secretaría general de Palacio”, señaló.

Que estén a la altura

Boluarte dijo además que la empresa Repsol tiene que responder a la altura ante el derrame de 6,000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, el pasado 15 de enero.

En esa línea, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) pidió al Poder Judicial y el Ministerio Público a que actúen con “firmeza” en este caso que involucra a la multinacional Repsol debido al vertido de crudo que ya va afectando más de 20 playas y dos reservas naturales del litoral de Lima.

Esta mañana, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla dictó el impedimento de salida del país por 18 meses contra Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, gerente general de la refinería La Pampilla, administrada por Repsol Perú, y a otros tres funcionarios por el derrame de hidrocarburos.

“El Poder Judicial y la Fiscalía dentro de la autonomía que les compete deben de actuar y ahora sobre todo deben actuar firme frente al daño que ha ocasionado esta empresa Repsol. Creo que las empresas que vienen, y bienvenidas sean las empresas privadas que vienen al país, pero tienen que saber respetar y tienen que tener sus protocolos de contingencia. Más aún si van a operar en zonas tan sensibles como el mar peruano y sabiendo que el Perú está en el Cinturón de Fuego y que en cualquier habrá un fuerte sismo de gran magnitud”, indicó.

Boluarte insistió en que el país abre sus puertas a las empresas privadas; sin embargo anotó que es importante que estas compañías tenga un plan de contingencia que sea ejecutado apenas ocurra un incidente.

“No le pueden echar la culpa a un tema anómalo como la ola o que puede ser un terremoto. Cómo responde la empresa frente a una situación que sí puede ser fortuita. En este caso, estamos viendo que no ha sido fortuita. Ya salió a hablar el capitán del navío a decir que no, que Repsol mintió desde el inicio. Entonces, espero que el Poder Judicial y la Fiscalía actúen con la firmeza que se tenga que actuar y la empresa tiene que responder a la altura de la irresponsabilidad que cometió, y tiene que sanear todo aquello que ha ocasionado por ejemplo el trabajo de los pescadores, las hermanas que trabajaban en los mercados y las que vendían ropa y todo lo demás en la ribera del litoral de Lima”, manifestó.