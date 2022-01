La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, informó mediante un comunicado que ha manifestado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su decisión de “apartarse” de Perú Libre ante la decisión de expulsarla del partido liderado por Vladimir Cerrón.

“Como mujer de derecho, he decidido no soportar más estos atropellos y en la fecha he comunicado al JNE mi decisión de apartarme de Perú Libre”, se lee en el documento difundido en redes sociales.

“Pero eso no quiere decir que deje de ser de izquierda o que no apoye el programa de gobierno del presidente Pedro Castillo”, advirtió la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

La destitución como militante llegó luego que Boluarte afirmara en una entrevista ante un medio local que “nunca he abrazado el ideario de Perú Libre. En campaña lo que hemos dicho es que queremos un sistema universal de salud, queremos hacer de la educación una más cerca a la realidad peruana”.

El domingo 13, la Comisión Regional de Disciplina de Perú Libre determinó expulsarla de la agrupación política por “falta grave” al haber “promovido el quebrantamiento de la unidad partidaria” y el “desprestigio” de sus autoridades y afiliados.

Ante ello, la vicepresidenta defendió su “derecho a discrepar” y aclaró que no comparte algunos aspectos del ideario de Perú Libre, como la estatización generalizada de la economía o la intervención en los medios de comunicación.

“Creo profundamente que en todos los partidos debe existir la libertad de conciencia y el derecho a opinar, criticar y discrepar”, remarcó en el comunicado.

Siempre he sido y sigo siendo de izquierda, pero de izquierda democrática no totalitaria. pic.twitter.com/EjfSZFsZBV — Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) January 26, 2022